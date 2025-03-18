Брюс Дикинсон из Iron Maiden высказался против использования фонограмм

Лидер хеви-метал-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон заявил, что настроен радикально против фонограмм и не хочет превращать коллектив в «чертов Диснейленд». Об этом он рассказал перед стартующим европейским туром Run For Your Lives.

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«„Мэйдены“ будут играть на сто процентов живьём — и охрененно жёстко!» — так описал настроение предстоящего турне Брюс Дикинсон в интервью изданию Classic Rock. Эта реплика стала его реакцией на возникшую моду среди рок-групп, которые предпочитают выступать под фонограмму. Iron Maiden, по его словам, на это не пойдёт никогда. «Сама мысль превратить „Мэйден“ в Диснейленд, используя фонограммы, какие-то там уловки, ну уж нет... увольте! Лучше уж откланяться с достоинством», — сказал Дикинсон.

Помимо большого европейского турне, группа работает над новой документалкой, приуроченной к 50-летию коллектива. В фильм войдёт последнее интервью бывшего фронтмена группы Пола Ди’Анно, которое он дал незадолго до своей смерти. Официальное название ленты пока не анонсировано, но уже известно, что режиссёром стал Малькольм Венвилль. Выход фильма запланирован на осень 2025 года.

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