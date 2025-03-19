Группа «ДДТ» сняла клип на песню из будущего альбома

Рок-группа «ДДТ» в своих соцсетях выложила клип на песню «Именем», которая может войти в предстоящий альбом группы. Эту песню лидер «ДДТ» Юрий Шевчук исполняет вместе с бэк-вокалисткой Алёной Романовой.

© Соцсети «ДДТ», Рамблер

Клип документирует студийную работу над новой песней, в записи задействован весь коллектив группы. Видео на трек «Именем» снималось во время работы над новой музыкой в петербургской студии «Добролёт» в марте этого года. Ролик был выложен 18 марта в социальных сетях «ДДТ». Эта песня может войти в 22-й альбом группы. Выпустить его Юрий Шевчук собирается весной этого года.

Группа «ДДТ» существует более 40 лет и является одной из самых популярных российских рок-групп. На данный момент в дискографии коллектива насчитывается 22 альбома.

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