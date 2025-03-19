Надежда Бабкина объяснила, почему мало людей занимается русскими народными песнями

Художественный руководитель ансамбля «Русская песня» и известная эстрадная певица Надежда Бабкина, заявила, что мало людей занимается русской народной музыкой, так как это невыгодно.

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Объясняя причину относительной непопулярности жанра русской народной музыки, певица сказала: «Невыгодно. Есть ассоциация прилипшая — платочки, кулечки и вот эти кокошники — знаете, как такой подстеб, издевательство. Наш театр „Русская песня“ один на всю страну!» Об этом она рассказала в интервью “Комсомольской правде”, приуроченном к юбилею артистки. 19 марта Надежде Бабкиной исполнилось 75 лет.

Театр «Русская песня» возник в 1994 году и вырос из одноименного ансамбля, бессменным руководителем которого с 1974 года является Бабкина. Исполнительница давно выступает успешным популяризатором русской народной музыки, записав множество альбомов в этом жанре.

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