Стриминг подстегнул рост доходов мировой музыкальной индустрии в 2024 году

Международная федерация фонографической индустрии (IFPI) выпустила ежегодный отчёт о глобальном состоянии музыки. Впервые в истории доходы от музыкальных стримингов преодолели 20 миллиардов долларов, обеспечив 70% от всех поступлений.

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Согласно опубликованному 19 марта ежегодному отчету Global Music Report 2025, мировые доходы от записанной музыки выросли на 4,8% в 2024 году, достигнув отметки в 29,6 миллиарда долларов. Это десятый год подряд, когда отрасль демонстрирует рост, несмотря на высокую конкуренцию на рынке. Основным двигателем этого подъема стал стриминг, особенно подписные сервисы, доходы от которых подскочили на 9,5%. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Общий объем стриминговых доходов впервые превысил 20 миллиардов долларов, составив 20,4 миллиарда, что эквивалентно 69% всех доходов от записанной музыки за год. Число пользователей подписных аккаунтов выросло на 10,6%, достигнув 752 миллионов по всему миру к концу 2024 года. Рост доходов от стриминга с рекламной моделью оказался скромнее — всего 1,2%, что указывает на замедление в этом сегменте.

Генеральный директор IFPI Виктория Оукли, выступая на презентации отчета в Лондоне, отметила, что хотя рост в 2024 году (4,8%) ниже прошлогодних 10,2%, он все равно впечатляет на фоне других отраслей. Она выделила успех таких артистов, как Тейлор Свифт, Чарли XCX, Бенсон Бун и Чаппелл Роан, а также подъём жанров вроде кантри. «Музыка играет ключевую роль в нашей жизни, и этот рост — свидетельство ее потенциала для дальнейшего развития через инновации и инвестиции», — подчеркнула Оукли.

Отчёт также подтвердил, что Тейлор Свифт в пятый раз (после 2014, 2019, 2022 и 2023 годов) стала самым продаваемым артистом года по версии IFPI, что подчеркивает её доминирование в мировой музыкальной культуре.

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