R&B-певица Эрика Баду запишет первый за 10 лет сольный альбом

Знаменитая R&B-исполнительница Эрика Баду готовит представить первый за 10 лет сольный альбом. Его премьера состоится в рамках церемонии Billboard Women in Music 2025, на которой певица будет удостоена звания «Икона».

© IMAGO/Emerson Santos/globallookpress.com, Рамблер

Новый альбом пока не имеет официального названия. Он знаменует возвращение легенды неосоула после значительного перерыва в сольных студийных релизах — её последний альбом But You Caint Use My Phone вышел в 2015 году. На церемонии Баду исполнит заглавный сингл из этой работы, об этом сообщают источники Billboard. Новый альбом обещает продолжить её традицию смешения R&B, джаза и хип-хопа с новыми музыкальными экспериментами. В 2024 году певица уже намекала на проект, победив на «Грэмми» с песней 3:AM с Rapsody, где её вокал стал частью мелодического рэп-шедевра.

Баду, известная такими классическими альбомами, как Baduizm (1997) и Mama’s Gun (2000), остаётся одной из самых влиятельных фигур в музыке. Награда «Икона» на Billboard Women in Music 2025 станет признанием её вклада. «Этот релиз — мой способ показать, что музыка всё ещё может исцелять и удивлять», — процитировал журнал слова Баду.

