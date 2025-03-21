«Выросли, стали» и «Мотивация от Smart Reading»: лучшие подкасты для мотивации

Когда заниматься любимым делом и заставить себя развиваться становится непросто, на помощь приходят мотивационные подкасты. Их ведущие рассказывают о собственном опыте преодоления неудач и приглашают гостей, также готовых поделиться историями о своих победах. «Рамблер» отобрал подкасты, которые помогут восстановить мотивацию и решиться на перемены в своей жизни.

© Звук; Рамблер

«Искусство ошибаться»

© Подкаст «Искусство ошибаться»

Один из главных навыков успешного человека — это не расстраиваться из-за совершения ошибок, а учиться на них. Именно эта идея лежит в основе подкаста «Искусство ошибаться». Гостями ведущего становятся основатели различных компаний, режиссёры, менеджеры, директора, рестораторы и другие авторы подкастов. Каждый эпизод посвящён отдельной профессии и её подводным камням.

К примеру, здесь можно послушать интервью с актёром озвучки студии «Кураж Бомбей» Денисом Колесниковым, основателем сервиса выплаты чаевых «нетмонет» и многими другими. Каждая беседа длится не меньше часа.

«Мотивация от Smart Reading»

© Покаст «Мотивация от Smart Reading»

Если времени или возможности слушать часовую беседу нет, а мотивация нужна в течение ближайших пяти-десяти минут, обратите внимание на семь коротких эпизодов подкаста «Мотивация от Smart Reading». Это небольшие мотивационные речи, способные подтолкнуть к большим свершениям. В одном выпуске ведущий поделится со слушателями семью навыками высокоэффективных людей, а в другом убедит не полениться и всё же отправиться в спортзал. Не факт, что установки окажут долгосрочный эффект, но получить заряд мотивации здесь и сейчас точно помогут.

«Дело привычки»

© Подкаст «Дело привычки»

Говорят, что большие перемены начинаются с маленьких шагов — например, с развития новой привычки. Ведущие подкаста «Дело привычки» Денис и Кристина зовут себя ленивыми прокрастинаторами, но всё равно пытаются внедрить в свой образ жизни полезные ритуалы. А затем рассказывают, получилось у них или нет.

Среди привычек, с которыми экспериментировали ведущие, — не есть много на ночь, ответственно относиться к экологии, медитировать, учить иностранные языки, делать зарядку и многое другое. Не исключено, что пример другого человека не просто вдохновит вас, а поможет понять, какие привычки нужно развивать, а какие — нет.

«Выросли, стали»

© Подкаст «Выросли, стали»

Для решения проблем с поиском профессии существует подкаст «Выросли, стали», посвящённый представителям разных профессий. За два года гостями ведущей Насти Егоровой становились предприниматели, стилисты, IT-разработчики, карьерные консультанты, пластический хирург, композитор, спортивный инструктор и многие другие. Истории некоторых гостей растягиваются на несколько выпусков, но они часто самые интересные.

«Карьера сложилась»

© Подкаст «Карьера сложилась»

О различных аспектах профессионального развития также рассказывается в подкасте «Карьера сложилась». Его ведущая — IT-коуч Варвара Ланцова, проработавшая в HR более десяти лет. Она помогала находить персонал ведущим российским компаниям — Яндексу, X5Group, Звуку и другим.

Вместе с гостями программы Варвара обсуждает различные навыки, необходимые для профессионального развития. Например, директор по развитию Звук Студио Екатерина Комиссарова поделилась своим опытом лидерства в творческой сфере. Психолог Марина Велес рассказала слушателям подкаста о том, как женщинам побороть карьерные страхи, а рекрутер Юля Старкова дала несколько советов, как не провалить испытательный срок. Одним словом, эпизоды подкаста будут полезны как уже преуспевающим слушателям, так и тем, кто только вступает на тропу карьерного роста.

«Герой своей жизни»

© Подкаст «Герой своей жизни»

Иногда, чтобы почувствовать прилив мотивации, достаточно увидеть кого-то, кто справляется с жизненными трудностями, невзирая на грозный диагноз. Подкаст «Герой своей жизни» — как раз о таких людях. Идея проекта принадлежит благотворительному фонду «ИРИНАС», который помогает детям и взрослым с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

За два сезона существования подкаста гостями студии становились общественные деятели, психологи, родители особенных детей и взрослые, которые живут с различными заболеваниями. К примеру, в августе 2024 года свою историю рассказал Владимир Васкевич, потерявший зрение в два года. К 16 годам герой начал жить самостоятельно, а сегодня ведёт блог о путешествиях.

Создатели подчёркивают, что стремятся говорить не о заболеваниях, а о людях и их больших и маленьких победах.

«Со дна постучали»

© Подкаст «Со дна постучали»

Подкаст «Со дна постучали» преследует такую же цель, но его герои пережили больше несчастий и трагических обстоятельств. Например, здесь можно услышать истории раковых больных и о детях, родившихся с редкими диагнозами, а также о последствиях жутких транспортных аварий.

С гостями беседуют журналистки Наташа Ямницкая и Лола Сайтметова. Вместе они пытаются понять, как не сдаться, оказавшись в трудной жизненной ситуации, и найти в себе силы принять неизбежное. Подкаст стоит слушать в том случае, если вы готовы к страшным подробностям и хотите напомнить себе, что всегда может быть хуже.

«Книги на миллион»

© Подкаст «Книги на миллион»

Если, попадая в библиотеку, вы первым делом подходите к стойке с нон-фикшном, обратите внимание на подкаст «Книги на миллион». Его ведущий Алексей Корнелюк читает разные книги и передаёт их суть в эпизодах длительностью в 20–30 минут. Предполагается, что слушатель сможет принять решение, стоит ли тратить время на книгу или можно обойтись краткой выжимкой основных выводов, сделанной кем-то другим. К примеру, в подкасте есть краткое содержание книги Джона Ассарафа «Ответ: как преуспеть в бизнесе», мемуаров Роберта Айгера «Чему я научился за 15 лет на посту главы Walt Disney» и многих других.

Изначально Корнелюк выкладывал эпизоды исключительно по деловой литературе для предпринимателей, но впоследствии стал рассказывать и о художественных произведениях. К примеру, в 2025 году в его пересказе вышли эпизоды о романе Джорджа Оруэлла «1984» и книге Пауло Коэльо «Алхимик».

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