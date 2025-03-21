На русском языке вышла биография группы The Prodigy
Издательство «Бомбора» выпустило на русском языке биографию британской группы The Prodigy «Мы живём ритмом», которую написал журналист Мартин Джеймс.
Книга «The Prodigy. Мы живём ритмом» стала результатом долгих дружеских отношений автора, музыкального журналиста Мартина Джеймса, и участников британского электронного коллектива The Prodigy. С момента их первого знакомства в 1994 году Мартин часто и подолгу общался с каждым из музыкантов, видел их личные взлёты и падения. Книга охватывает ранние годы The Prodigy — от момента зарождения в самом начале 1990-х до выпуска спорного сингла Baby’s Got a Temper в 2002 году.
Джеймс дополнил издание ранее не выходившими интервью с Лиамом Хоулеттом, Шарки, Гиззом Баттом и другими участниками истории The Prodigy. Книга насчитывает 304 страницы и содержит массу редких фотографий, фанатские работы и архивные снимки.