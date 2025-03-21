Кирк Хэмметт из Metallica выпустит книгу о своей уникальной коллекции гитар

Гитарист Кирк Хэмметт из трэш-метал-группы Metallica готовит к выходу книгу-альбом, посвящённую его уникальной коллекции гитар и музыкальной жизни.

© IMAGO/Gonzales Photo/Nikolaj Bra/www.globallookpress.com; Рамблер

Книга The Collection: Kirk Hammett представляет собой богато иллюстрированное издание альбомного формата, созданное в сотрудничестве с издательством Gibson Publishing. Об этом сообщает NME.

В 400-страничном издании будут представлены редкие фотографии, сделанные известным рок-фотографом Россом Халфином на Гавайях и в Лос-Анджелесе, а также эксклюзивные интервью с Хэмметтом. Книга раскроет истории, стоящие за самыми ценными инструментами музыканта, включая такие культовые гитары, как Gibson Flying V 1979 года и «Greeny» — Gibson Les Paul Standard 1959 года, ранее принадлежавшую Питеру Грину и Гэри Муру.

«Я очень много работал над этой тщательно подобранной коллекцией винтажных и современных гитар для книги, — отметил Хэмметт. — Мне кажется, что она отражает богатую историю и мастерство, скрытые за каждым из этих уникальных и редких инструментов». Книга выйдет в трёх вариантах: стандартном, делюкс (тиражом 1500 экземпляров) и кастомном (ограниченным 300 экземплярами), причём последние два будут подписаны самим Хэмметтом.

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