Ариана Гранде раскрыла названия новых песен для спецверсии Eternal Sunshine

Поп-певица и обладательница «Грэмми» Ариана Гранде объявила названия шести новых композиций, которые войдут в делюкс-версию её альбома Eternal Sunshine.

Расширенное издание под названием Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead выйдет 28 марта и пополнит альбом свежими треками, включая Twilight Zone, Warm, Dandelion, Past Life, Hampstead и расширенную версию Intro (End of the World). Одновременно с анонсом новых песен в своих социальных сетях Гранде опубликована мрачный тизер к предстоящему короткометражному фильму Brighter Days Ahead. Ролик намекает на продолжение истории из клипа We Can’t Be Friends, вдохновлённого фильмом «Вечное сияние чистого разума». Ожидается, что фильм и альбом станут новым этапом в развитии этой концепции, сообщает NME.

Ранее в марте Гранде подтвердила выход делюкс-издания, а также анонсировала короткометражный фильм, который дополнит музыкальный релиз.

