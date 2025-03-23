Главное в музыке за неделю: «Воровайки» ищут участницу, Канье Уэст выложил альбом

«Воровайки» продолжают омоложение состава, Йе слил в сеть черновую версию альбома, а доходы от стримингов установили новый годовой рекорд. Читайте об этих и других новостях в дайджесте «Рамблера».

© Javier Rojas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com; соцсети группы «Воровайки»; Станислав Жданов/РИА Новости; Рамблер

Новости недели

Группа «Воровайки» ищет третью участницу

© Соцсети группы «Воровайки»

Блат-поп-группа «Воровайки» запустила кастинг на третью участницу в своих соцсетях. Кандидатки должны уметь петь и танцевать, а также мечтать о подобной работе. Среди других требований: возраст от 18 до 26 лет и проживание в Москве или Московской области.

После смерти продюсера Юрия Алмазова в 2019 году права на группу «Воровайки» перешли к его сыну Никите Надыктову. В 2024-м продюсер полностью обновил состав коллектива. В настоящий момент в группу входят Софья Морозова и Валерия Москальчук.

Эксперты оценили перспективы нового состава «Вороваек»

Канье Уэст выложил черновую версию альбома в виде фильма

© Javier Rojas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Рэпер Канье Уэст, он же Йе, выложил в соцсети свой новый альбом Bully в виде трёх короткометражных чёрно-белых роликов. Главную роль в них сыграл 9-летний сын артиста Сейнт Уэст. На всех видео он сражается с рестлерами на ринге. В одной из версий, по словам Канье, использовался искусственный интеллект для обработки части вокала. Рэпер хочет посмотреть, как люди встретят черновую версию, чтобы доработать финальный релиз.

VK Fest 2025 объявил первые лайнапы

Баста, АNNA ASTI, Лолита, «Три дня дождя», Ольга Бузова, Клава Кока, Юлия Савичева, Mary Gu, IOWA, «Хлеб», Zoloto и другие артисты выступят в рамках VK Fest. Этим летом фестиваль пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, посёлке Сириус в Краснодарском крае и впервые в Казани и Челябинске. Список участников неокончательный и ещё будет пополняться.

Доходы от стримингов за год установили рекорд

Доходы от музыкальных стримингов впервые принесли более 20 миллиардов долларов. Об этом говорится в ежегодном отчёте Global Music Report 2025 от Международной федерации фонографической индустрии (IFPI). Стриминги обеспечили 69% от всех мировых доходов от записанной музыки, которые составили 29,6 миллиарда долларов. Это прирост в 4,8% по сравнению с 2023 годом.

Умер отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров

© Светлана Шевченко/РИА Новости

На 93-м году жизни скончался народный артист России Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова. Его не стало 18 марта. Бедросу Киркорову выделили могилу на Троекуровском кладбище рядом с могилой Бориса Моисеева. Среди самых известных песен артиста: «Алёша», «Судьба», «Я люблю тебя, Россия», «Песня о Калитине».

Релиз недели

Jakone, Kiliana – О тебе

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Совместный хит кальянного рэпера Jakone и поп-певицы Kiliana «Асфальт» не покидает чарты с лета 2024 года. Артисты логичным образом решили повторить этот успех и записали целый совместный альбом в том же духе. Танцевальные биты здесь соседствуют с лирично звучащими инструментами, а настроение в треках часто меняется с бодрого на слегка меланхоличное. Речитативные «пацанские» части от Jakone разбавляются чувственным вокалом Kiliana, в котором иногда даже можно расслышать отдалённые нотки народных мотивов. У песен с альбома есть все шансы разойтись по всем дискотекам и такси страны.

Материал недели

Интересные факты о Надежде Кадышевой: жизнь в интернате и родовое проклятие

© Станислав Жданов/РИА Новости

Надежда Кадышева переживает новую волну популярности, в том числе среди молодёжи. Её песни вирусятся в соцсетях и на видеоплатформах, а на концерты бывает трудно найти билеты. «Рамблер» рассказывает об интересных фактах из жизни артистки вроде её противостояния с Надеждой Бабкиной.

Музыка из «лампового времени»: эксперты объяснили, почему Надежда Кадышева вновь популярна