Новые российские релизы: Jakone & Kiliana, Арбенина и Янковская

Диана Арбенина поёт о любви, исполнительница «Сигма Боя» Мария Янковская отвечает хейтерам, а Jakone и Kiliana рассказывают о самых разных чувствах — от влюблённости до желания сбежать от закона. «Рамблер» отобрал самые интересные новинки отечественной сцены.

© Golden Sound; Riki Music; S&P Digital; Рамблер

Альбомы

Jakone & Kiliana — О тебе

© Golden Sound

Жанр: русский рэп, поп-музыка.

Для кого: для поклонников мейнстримного хип-хопа и поп-музыки.

В прошлом году стало очевидно, что для успеха в российских чартах рэперам позарез нужно найти певицу с красивым голосом и постоянно выпускать коллаборации. Сначала по этой схеме популярности добились ELMAN и MONA, затем — Jakone и Kiliana. В 2024 году их трек «Асфальт» плотно обосновался на верхушках чартов.

«О тебе» — их первый совместный лонгплей. В дуэтах отметились рэпер MACAN и поп-певица SCIRENA. Несмотря на романтичное название, здесь нашлось место для треков разного настроения: к примеру, «Всё ровно» мог бы отлично вписаться в альбом «Каспийского груза». По большей части «О тебе» — это чувственный хип-хоп вперемешку с поп-музыкой для ценителей этих жанров, в равной степени уважающих мужской речитатив и женский вокал.

Диана Арбенина — Bloody Mary

© S&P Digital

Жанр: поп-рок.

Для кого: для влюблённых или мечтающих о любви.

Для бессменной фронтвумен российской рок-группы «Ночные снайперы» выпускать сольные альбомы не в новинку. В первом самостоятельном лонгплее за семь лет Арбенина делится яркими моментами романтических отношений. Здесь нет громких гитарных аранжировок, но песни отлично звучат за счёт искренности и яркости описываемых чувств.

Гранж — Свет во тьме

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Жанр: рок.

Для кого: для молодых и энергичных.

Георгий Русских (настоящее имя музыканта) не выпускает эталонный гранж в духе Nirvana или Soundgarden, но его рок-музыка всё равно звучит живо и интересно.

Его дебютный альбом «Свет во тьме» — это яркая работа, в которой отлично сочетаются гармоничный продакшен и необузданная молодёжная энергетика. Особенно интересно в треклист вписывается песня «Вечно молодой», в оригинале исполненная рок-группой «Смысловые галлюцинации». Звучит она почти как символ смены поколений.

Синглы

© Riki Music

Мария Янковская — Нанья / NUNYA

Жанр: тин-поп.

Юная певица Мария Янковская, получившая широкую известность после триумфа трека «Сигма Бой», уверенно стремится к закреплению статуса звезды. Для этого она выпустила сингл «Нанья», записанный одновременно на русском и английском языках. Название переводится как «не ваше дело»: слово применяют за рубежом, чтобы отмахнуться от хейтеров. В тексте трека Янковская размышляет о своём успехе и лавине популярности, ставя себя выше всех недоброжелателей под техничный поп-бит в стиле Инстасамки.

Jane Air — Верните мне мой 2007

© МТС Лейбл

Жанр: панк-рок.

Панк-группа Jane Air превратила культовую шутку про 2007 год — золотое время для неформальных субкультур — в стадионный рок-хит. В лирике полно ностальгических образов вроде мессенджера ICQ, рингтонов и настоящего хардкора. В 2007-м сами Jane Air были на волне популярности. Так что трек можно и нужно слушать как подарок преданным фанатам, оставшимся с группой после стольких лет.

Lewandowskiy — Вселенная

© GAZ

Жанр: электроника.

Резидент «Газгольдера» представил свою версию хита Басты «Вселенная». Главное достоинство трека — звучание, в котором на удивление удачно сочетаются расслабленная электроника, танцевальные ритмы и даже гавайские мотивы. Всё благодаря использованию маримбы — своего рода клавесина, но с лёгким тропическим флёром.

ppbb — Весна

© Fenix Music

Жанр: танцевальный поп.

Поп-группа ppbb решила сделать так, чтобы о тренде brat summer, вдохновлённом музыкой поп-артистки Charli XCX, не забывали. Кислотно-салатовая обложка их нового сингла «Весна» явственно отсылает к её прошлогоднему лонгплею brat. Артисты перенесли в своё творчество не только визуал, но и жизнерадостное танцевальное звучание. Песня станет отличным дополнением плейлистов для всех, кто радуется приходу весны и готов танцевать и влюбляться.

Дьяволиса — Королева тьмы

© тихий час

Жанр: поп-рок.

Обаятельная инди-артистка Алиса Самойлова, выступающая под псевдонимом «Дьяволиса», выпустила беззаботный поп-рок-трек о том, как важно оставаться собой. Сначала певица описывает себя как создание тьмы, которое не отражается в зеркале и отдыхает в склепе. Затем сетует, что это не совсем то, чего от неё требует лейбл, но её это не волнует. Трек длится всего пару минут, но отлично демонстрирует самобытность Дьяволисы.

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