Селена Гомес и The Horrors: самые интересные зарубежные новинки недели

Селена Гомес и Бенни Бланко не могут налюбоваться друг другом в совместном альбоме, а Джастин Вернон помогает коллеге-музыканту с созданием медитативных мелодий на фортепиано. «Рамблер» рассказывает о самых интересных альбомах зарубежной сцены на этой неделе.

Selena Gomez ft. Benny Blanco — I Said I Love You First

© SMG Music

Жанр: поп.

Для кого: для влюблённых.

Поп-артистка Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко ещё не успели пожениться, но уже выпустили совместный альбом. 14 песен укладываются в лаконичный получасовой хронометраж и слушаются скорее как сборник разножанровых демо, нежели как полноценная история о любви. Сам Бланко не поёт, но ему принадлежат аранжировки — как минималистичные, так и танцевальные.

Песни на I Said I Love You First пропитаны яркими красками чувств, которые ещё не успели приесться и остыть. Для титула главного поп-альбома года этого мало, но чтобы насладиться моментом — в самый раз.

Japanese Breakfast — For Melancholy Brunettes (& Sad Women)

© Dead Oceans

Жанр: инди-поп.

Для кого: для грустных мечтателей.

Название четвёртого лонгплея Мишель Заунер, выпускающей музыку под псевдонимом Japanese Breakfast, говорит само за себя. Эти песни написаны для меланхоличных брюнеток и грустных женщин. Не страшно, если вы не относитесь ни к одной из этих категорий: альбом всё равно может вам понравиться. Особенно если вы цените изысканную поэзию и мечтательно-меланхоличную музыку, под которую можно размышлять о жизни и надеяться, что завтра станет лучше.

Phil Cook — Appalachia Borealis

© Psychic Hotline

Жанр: инструментальная музыка.

Для кого: для тех, кто любит созерцать.

Если вы предвкушаете премьеру альбома Bon Iver, запланированную на апрель, стоит обратить внимание на фортепианную новинку от Фила Кука. Записью альбома руководил лидер Bon Iver Джастин Вернон. Музыканты вместе направились в студию April Base, расположенную вдалеке от городского шума, и работали здесь целый месяц.

Каждый день после обеда артисты собирались в студии и проводили две сессии, в течение которых Кук музицировал на фортепиано и размышлял о жизни, потерях и одиночестве. Результатом стали 11 умиротворяющих инструментальных треков, которые подойдут как для прослушивания фоном, так и для осознанного медитирования.

The Horrors — Night Life

© Fiction

Жанр: рок, постпанк.

Для кого: для полуночников.

Громкое возвращение икон британской рок-музыки The Cure в прошлом году как будто повлекло за собой своеобразный бум среди представителей постпанка. На прошлой неделе поклонники жанра слушали лонгплей молодой американской группы Bambara, на этой — о своём существовании напомнили британцы The Horrors.

Хотя коллектив существует уже 20 лет, Night Life — только шестой их альбом. Песни Night Life сфокусированы на мрачной эстетике, которая одновременно завораживает и пугает. Работая над альбомом, музыканты осознанно стремились придать песням ощущение пространства. Временами песни кажутся вязкими и словно затягивают внутрь.

