В честь DJ Khaled, City Girls, Trina и других назовут улицы в Майами
Округ Майами-Дейд решил почтить память легенд хип-хопа, таких как DJ Khaled, City Girls, Trina и Trick Daddy, назвав в их честь улицы. Улицы вдоль 18-й авеню в районе Либерти-Сити будут переименованы в честь песен самых известных рэперов Майами.
Инициатива принадлежит комиссару Кеону Хардемону, который предложил это решение с целью «стимулировать экономическое развитие в нашем сообществе». «Если включить эту музыку для людей из этого района, они загорятся, как будто это четвёртое июля (День независимости в США — прим. “Рамблера”)», — сказал Хардемон в интервью NBC Miami.
В общей сложности 29 влиятельных артистов, сформировавших богатый музыкальный ландшафт Майами, получат свои улицы. Среди них — Trick Daddy, DJ Khaled, Flo Rida и Trina, которые внесли огромный вклад в популяризацию хип-хопа из Майами на мировой сцене. Вот некоторые из названий улиц:
Улица What’s My Name — в честь Trick Daddy.
Улица City Girls — в честь City Girls.
Улица Still Da Baddest — в честь Trina.
Инициатива подчёркивает культурное значение этих артистов и их влияние на развитие музыкальной сцены Южной Флориды.