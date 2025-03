Интересные факты об Элтоне Джоне: помог наладить отношения с СССР, любит футбол

25 марта сэр Элтон Джон отмечает день рождения. Британскому софт-рок-певцу и члену Зала славы рок-н-ролла с 1994 года исполняется 78 лет. «Рамблер» рассказывает самые интересные факты из биографии культового музыканта — о его рекордах, титулах и отношениях с другими знаменитостями.

При рождении Элтона Джона звали иначе

Настоящее имя музыканта, всемирно известного как «Элтон Джон», — Реджинальд Кеннет Дуайт. Творческий псевдоним артист придумал в 60-е — в одно время с созданием своего первого коллектива Bluesology. Вдохновением для юного музыканта послужили имена его коллег: саксофониста Элтона Дина и блюзового певца Лонга Джона Болдри.

В 1972-м Реджинальд Кеннет Дуайт официально подал документы на смену имени. Артист добавил к существующему имени среднее «Геркулес». Это не дань уважения герою греческих мифов: так звали коня из британского ситкома «Степто и сын» (1962–1974). Элтон Джон был большим поклонником сериала и решил увековечить своё увлечение необычным образом. На сегодня полное имя музыканта по документам — сэр Элтон Геркулес Джон.

Элтон Джон никогда не писал тексты песен

С самого начала карьеры артист сотрудничает с автором песен Берни Топином. В 1967 году Джон и его будущий коллега ответили на объявление о поиске музыкантов в газете New Musical Express. Оба надеялись попасть на лейбл Liberty Records. Им это не удалось, но знакомство свершилось. Так появился один из самых продуктивных союзов в истории музыки.

Вот уже больше полувека Топин пишет тексты, а Джон придумывает для них мелодию. По такой схеме артисты выпустили несколько сотен композиций, в том числе легендарные Your Song, Rocketman и Can You Feel The Love Tonight.

За Элтоном Джоном закрепилось прозвище «Рокетмен»

Песню Rocket Man, ставшую для Элтона Джона основой для никнейма, музыкант выпустил в 1972 году. Согласно легенде, Берни Топин вдохновился рассказом Рэя Брэдбери «Космонавт». Это история об астронавте, который регулярно покидает Землю и скучает по семье. Топин был не первым, кто взял сюжет за основу для композиции: в 70-е песню с таким же названием выпустила фолк-рок-группа Pearls Before Swine.

Композиция не только подарила музыканту прозвище. Она также вдохновила Джона на создание лейбла Rocket Records и никнейма для фан-базы: с 70-х музыкант зовёт своих поклонников «рокет-клубом». «Рокетменом» также зовётся единственный официальный байопик о жизни артиста, вышедший в 2019 году. Главную роль в нём сыграл валлийский актёр Тэрон Эджертон.

Элтон Джон помог странам Запада и СССР восстановить отношения

В 70-х отношения между СССР и странами Запада были напряжёнными. Незримый железный занавес препятствовал любому культурному обмену. К концу десятилетия ситуация стала меняться в лучшую сторону, и Элтон Джон был одной из причин, по которым это случилось.

В мае 1979 года артист посетил СССР, чтобы выступить в Москве и Ленинграде. В каждом из двух городов состоялось восемь концертов. Несмотря на плотный график, Элтон Джон всё же нашёл время, чтобы посетить футбольный матч между московским «ЦСКА» и минским «Динамо». Больше всего музыканта порадовало то, что среди фанатов его никто не узнал. Чего не скажешь о визите в «Эрмитаж». Высококультурные посетители музея не давали зарубежному гостю прохода, из-за чего ему пришлось преждевременно прервать осмотр экспозиции.

До Джона в страну уже приезжали рок-музыкант Клифф Ричард и диско-коллектив Boney M, но к английскому певцу было приковано значительно больше внимания. Даже британское посольство в Москве выпустило заявление, в котором назвало турне «самым важным шагом вперёд со времён поездки Хрущёва в Голливуд в 1959-м». Сам музыкант тоже высоко отзывался о своём визите в СССР, а в 2020-м даже выпустил концертный альбом, записанный во время выступления в Москве.

Элтон Джон был близок с членом королевской семьи

Приобретая славу в Великобритании, знаменитости неизбежно привлекают внимание представителей королевской семьи. Это случилось и с Элтоном Джоном. Артист несколько раз выступал на семейных праздниках и на одном из них познакомился с принцессой Дианой. Они встретились в 1981-м и, по словам артиста, моментально нашли общий язык.

Музыкант и принцесса поддерживали тёплую дружбу вплоть до гибели Дианы в автокатастрофе в 1997 году. Элтона Джона пригласили выступить на её похоронах, и артист исполнил песню Candle In The Wind, вышедшую ещё в 1973 году. Берни Топин изменил строчки так, чтобы они звучали как ода умершей. Впоследствии Элтон Джон признавался, что, невзирая на краткость, это выступление стало самым тяжёлым в его творческой карьере.

Вскоре после похорон принцессы новая версия Candle In The Wind вышла на физических носителях. Сингл вошёл в историю как самый коммерчески успешный в истории Великобритании. Песня также попала в Книгу рекордов Гиннесса, заняв второе место в списке самых продаваемых синглов в истории музыки. На первом расположилась композиция Бинга Кросби White Christmas.

Элтон Джон болеет за скромный, но гордый футбольный клуб

Будучи гостем в СССР, Элтон Джон не просто так посетил матч между командами ЦСКА и Динамо: музыкант — большой поклонник футбола. В родной Англии его фаворит — «Уотфорд». Сегодня клуб играет во второй английской лиге.

Надеясь поддержать любимую команду, в 1976-м Джон стал владельцем «Уотфорда». Музыкант поставил перед собой цель вывести клуб из четвёртой лиги в первую. Обильные финансовые вложения и назначение на должность тренера Грэма Тейлора дали свои плоды: в сезоне 1982/1983 «Уотфорду» удалось занять второе место высшей лиги.

В 1987-м Элтон Джон покинул пост, но вернулся на него в 1997 году. Музыкант окончательно отказался от управления «Уотфордом» в 2002-м, но за ним остался пожизненный титул президента клуба.

Элтон Джон проводит свой «Оскар»

Вместо того чтобы ежегодно посещать красную дорожку «Оскара», с 1993 года Элтон Джон проводит собственное мероприятие. Его дата совпадает с днём вручения наград лучшим актёрам, режиссёрам, сценаристам и прочим кинодеятелям. Музыкант приглашает артистов, не попавших на «Оскар». К примеру, в 2025-м вечеринку посетили молодые певицы Чаппелл Рон, Люси Дакус, Камила Кабейо, Meghan Thee Stallion и многие другие.

Билеты на мероприятие можно приобрести только по предварительному приглашению, их количество ограничено. На вечеринке ежегодно проходит благотворительный сбор: все вырученные деньги идут в Фонд борьбы со СПИДом. Согласно сообщениям с официального сайта фонда, в 2025 году на вечеринке удалось собрать почти 9 миллионов долларов.

Элтон Джон активно поддерживает молодых музыкантов

Артисты, чьё творчество уже можно отнести к классике, нередко критикуют молодых исполнителей, но не Элтон Джон. Артист остаётся одним из немногих, кто поддерживает молодые дарования и помогает им быть услышанными.

В последние несколько лет Джон высказывался в поддержку молодых артистов Фиби Бриджерс, Чаппелл Рон и Конана Грея. Артист также говорил о своём желании сотрудничать с Тейлор Свифт, Charli XCX, Билли Айлиш, Оливией Родриго, Грейси Абрамс и Сабриной Карпентер. В 2021 году он выпустил альбом Lockdown Sessions, в записи которого участвовали певицы Дуа Липа, Майли Сайрус и Рина Саваяма, певец Чарли Пут и даже рэперы Lil Nas X и Ники Минаж.

Прощальный тур Элтона Джона вошёл в тройку самых прибыльных в истории

Когда Элтону Джону был 71 год, он решил, что пришло время завершить гастрольную деятельность. В 2018-м музыкант объявил, что его прощальный тур будет называться Farewell Yellow Brick Road — так же, как вышедший в 1973 году альбом. В сет-лист шоу вошли песни, которые музыкант редко играл вживую, и проверенные временем хиты. Каждый концерт длился по три часа.

Музыкант сыграл 328 шоу в городах США, Канады, Дании, Швеции, Италии, Великобритании и других стран. Турне несколько раз прерывалось из-за плохого самочувствия Джона и пандемии коронавируса. Последний, прощальный концерт артиста состоялся в Стокгольме летом 2023 года. Через несколько дней после финального шоу оказалось, что в рамках Farewell Yellow Brick Road было продано больше шести миллионов билетов.

Прибыль от 328 концертов составила больше 939 миллионов долларов. На тот момент сумма была рекордной: турне стало самым коммерчески успешным в истории музыки. За полтора года после этого рекорд был дважды побит: сначала поп-певицей Тейлор Свифт, затем — британской поп-рок-группой Coldplay. Сегодня прощальный тур Элтона Джона занимает третье место в рейтинге самых прибыльных гастролей в истории.

Элтон Джон обладает титулом EGOT

Вскоре после того, как Элтон Джон выступил с песней Candle In The Wind на похоронах принцессы Дианы, королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари. Но «сэр» — далеко не единственный титул музыканта.

В творческой среде негласно существует звание EGOT. Так зовут всех, кто хотя бы по разу одержал победу на четырёх авторитетных премиях. Emmy дают за достижения на телевидении, Grammy — за музыкальные успехи. Oscar присуждают за выдающиеся результаты в кинематографе, Tony — за триумф в театре. Название титула составлено из первых букв названий этих премий.

Элтон Джон получил титул EGOT в 2024 году. Свою первую награду «Грэмми» музыкант выиграл ещё в 1987 году за песню That’s What Friends Are For. Триумф на «Оскаре» случился в 1995-м, когда организаторы премии отметили песню Can You Feel The Love Tonight из мультфильма «Король Лев» (1994). В 2000 году музыкант работал над мюзиклом «Аида»: саундтрек к постановке получил «Тони».

Дольше всего музыкант ждал получения «Эмми». В 2024 году организаторы премии отметили документальный фильм, посвящённый прощальному туру Джона: основой для него послужило выступление на Dodger Stadium в Лос-Анджелесе. На то, чтобы собрать все четыре награды, артисту потребовалось 37 лет.

