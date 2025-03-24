Алексей Воробьёв и Алсу проведут церемонию ЖАРА MUSIC AWARDS 2025

Организаторы восьмой музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS 2025 объявили имена ведущих, которые проведут мероприятие 10 апреля на площадке Live Arena. К ранее названным Яне Чуриковой, Владимиру Маркони и Лере Кудрявцевой присоединятся Алексей Воробьёв и Алсу.

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Алексей Воробьёв уже имеет опыт работы в роли ведущего, тогда как для Алсу это станет новым вызовом. Об этом сообщает агентство Intermedia. После развода певица активизировала творческую деятельность: недавно она представила клип на песню «Чужая» с участием актёра Константина Крюкова.

На сцене зрителей ждёт выступление известных артистов, среди которых ANNA ASTI, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, EMIN, Дима Билан, Artik & Asti, Егор Крид, Ани Лорак, Николай Басков, «Дискотека Авария», Лолита, JONY, Клава Кока, Люся Чеботина, Ольга Бузова, МОТ, Валерия, Алсу, AKMAL, Bahh Tee & Turken и другие.

Премия ЖАРА Music Awards с 2018 года ежегодно устраивается телеканалом «ЖАРА TV». Победители определяются с помощью открытого голосования. В разное время победителями в различных номинациях становились такие артисты, как «Ленинград», Ани Лорак, Дима Билан, Zivert, Artik & Asti, Султан Лагучев и многие другие.

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