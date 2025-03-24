Группа «Второй Ка» и HiFi-стриминг Звук разыграют браслеты на «вечный рейв»

Группа «Второй Ка» совместно с HiFi-стримингом Звук запустила конкурс для фанатов. Главный приз — лимитированные браслеты, которые обеспечат двум победителям и их спутникам бесплатный доступ на все выступления коллектива до мая 2026 года.

© Предоставлено менеджментом артистов; Рамблер

На прошлой неделе группа «Второй Ка» представила новый мини-альбом PO GUBE, ставший долгожданным релизом после «Свиной попутки». В честь выхода ЕР группа и Звук объявили о старте акции. Участникам нужно до 7 апреля слушать плейлист «ГРОМЧЕ: Рейв» в приложении Звук. В подборку вошли треки из PO GUBE, а также композиции, вдохновляющие артистов.

Победителей определят по данным аналитики Звука. Браслеты получат два участника с наибольшим количеством минут прослушивания. Каждый получит проходку и сможет взять с собой друга на концерты и фестивали с участием «Второй Ка». Подробные условия конкурса доступны по ссылке.

Звук: молодёжь слушает белый шум, тру-крайм и Macan