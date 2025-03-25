Алсу выпустила клип «Чужая» с Константином Крюковым

Певица Алсу представила новый клип на песню «Чужая», главную мужскую роль в котором исполнил актёр Константин Крюков. Видео, снятое режиссёром Димой Литвиненко, вышло 21 марта 2025 года.

© Канал Алсу на Youtube; Рамблер

Сюжет клипа рассказывает о сложных отношениях. Героиня Алсу пытается вырваться из созависимости, что перекликается с личными переживаниями артистки после развода. В кадре Алсу появляется в стильном кожаном плаще, а Крюков — в элегантном пальто. Их герои переживают эмоциональную конфронтацию: он пытается её удержать, но она всё же уходит. Съёмки проходили в загородном особняке под Москвой и длились 18 часов. Песня, написанная Михаилом Гуцериевым и Дарьей Кузнецовой, стала первым релизом певицы в 2025 году, об этом сообщает Intermedia.

Алсу отметила, что с Крюковым её связывает давнее знакомство: их дочери учились в одном классе. Актёр согласился на участие в проекте без колебаний, назвав это «семейным делом».

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