Интересные факты о Леди Гаге: роль в «Клане Сопрано», травля и мясное платье

28 марта поп-певице Леди Гаге исполняется 39 лет. Она славится своими экспериментами с музыкой и экстравагантными выходками, которые не раз приводили публику в недоумение. В материале «Рамблера» читайте об интересных фактах из жизни артистки.

© Соцсети Леди Гаги, Рамблер

Псевдоним Леди Гаги был вдохновлён песней Queen

Настоящее имя Леди Гаги — Стефани Джерманотта. Как утверждал её продюсер и по совместительству молодой человек Роб Фьюзори, именно он дал начинающей певице такой псевдоним. Когда-то Фьюзори хотел отправить Стефани в сообщении название песни Radio Ga Ga от рок-группы Queen, но случайно отправил текст «Lady Ga Ga». Артистке понравилось это сочетание, и с того момента она стала использовать его как сценическое имя.

Леди Гага написала свою первую песню, когда ей было шесть лет

Стефани Джерманотта с самого раннего детства проявляла свою творческую натуру. Уже в четыре года она начала играть на пианино, а в шесть лет сочинила первую песню. Произведение юной артистки получило название Dollar Bills. В интервью с журналистом Андерсоном Купером Гага рассказала, что композиция была вдохновлена треком Money от рок-группы Pink Floyd, которую слушал её отец.

Одноклассники высмеивали Леди Гагу за её мечты о славе

Недолгое время Стефани Джерманотта училась в школе искусств Тиша Нью-Йоркского университета. В 2005 году она ушла из неё, чтобы сконцентрироваться на музыке. Тогда же она начала выступать в клубах под своим культовым псевдонимом.

Слухи об этом быстро распространились среди её бывших одноклассников, которых задели амбиции Леди Гаги. Они создали группу в соцсети под названием «Стефани Джерманотта, ты никогда не станешь знаменитой».

Осенью 2024-го поклонник Гаги припомнил это в коротком видео, в котором перечислил достижения артистки. Среди них оказались один «Оскар», тринадцать «Грэмми», десять мировых рекордов Гиннесса и другие её успехи. Ролик прокомментировала сама певица: «Вот почему нельзя сдаваться, когда люди сомневаются в тебе или принижают тебя, — нужно продолжать двигаться вперёд».

Когда Леди Гаге было 15 лет, она сыграла в сериале «Клан Сопрано»

© HBO

Сейчас Леди Гага может похвастаться внушительным списком картин, в которых она принимала участие. Она сыграла главные роли в таких фильмах, как «Звезда родилась», «Дом Gucci», «Джокер: Безумие на двоих» и других. Но впервые на экранах её можно было увидеть задолго до того, как она стала известна.

В 2001 году, когда ей было всего 15 лет, Стефани снялась в сериале «Клан Сопрано». Она появилась в третьем сезоне в эпизоде под названием «Моцарелла-обличитель». У неё была небольшая роль «девушки из бассейна». Ей нужно было просто сидеть на скамейке с другими актрисами, есть пиццу, наблюдать за парнями и смеяться.

В школе Леди Гага была участницей рок-группы

Пусть Леди Гага громко заявила о себе как поп-артистка, во времена своей юности она предпочитала рок. У неё даже была своя группа Mackin’ Pulsifer, с которой она делала каверы на композиции в этом жанре.

Гага активно не афиширует эту часть своей творческой карьеры, но всегда отзывается о ней с теплотой и благодарностью. В YouTube-шоу Hot Ones она поделилась, что они с группой перепевали песни U2. Гага однажды рассказала об этом самому вокалисту коллектива Боно.

О влиянии рока на творчество Гаги говорит также её седьмой студийный альбом Mayhem. Для него она черпала вдохновение в музыке The Cure, Дэвида Боуи, Radiohead и других рок-артистов.

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Леди Гага страдает от фибромиалгии

В 2017 году Леди Гага объявила в своих социальных сетях о том, что у неё диагностирована фибромиалгия. Это неизлечимое заболевание, из-за которого больные испытывают сильную мышечно-скелетную боль. Причина возникновения фибромиалгии до сих пор неизвестна. Из-за своей болезни Леди Гаге даже пришлось отменить несколько выступлений.

«Меня раздражают люди, которые не верят, что фибромиалгия существует. Для меня и многих других — это настоящий ураган из тревожности, депрессии, посттравматического стрессового расстройства, травмы и паники. Всё это перевозбуждает нервную систему, которая реагирует в ответ сильнейшей болью. Люди должны стать более сострадательными. Хроническая боль — это не шутка. Каждый день я просыпаюсь и не знаю, как я буду себя чувствовать», — рассказала она Vogue.

Раньше Леди Гага делала тату только на левой стороне тела

© Felix Hörhager/globallookpress.com

Тело поп-звезды украшают более двух десятков татуировок, среди которых найдутся и посвящения её альбомам, и портрет Дэвида Боуи. При этом долгое время она делала тату исключительно на левой стороне. Артистка называла её «стороной Игги Попа», а правую свою половину (без тату) — «стороной Мэрилин Монро».

Причиной такому необычному решению стало обещание, которое певица дала своему отцу. Он хотел, чтобы хотя бы одна половина Стефани была «нормальной». Правда, позднее певица всё равно нарушила это правило.

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2019 год вышел у Леди Гаги крайне удачным. Всё это благодаря фильму «Звезда родилась», в котором она сыграла скромную певицу Элли.

Статуэтки главных премий Гага в основном получила за саундтрек к картине, в частности за песню Shallow. В фильме она исполнила эту композицию в дуэте с актёром Брэдли Купером.

Леди Гага хотела стать военным журналистом

В интервью британскому Vogue Леди Гага сделала признание: «Если бы я не была тем, кто я есть сегодня, то я бы стала военным журналистом». Она также добавила, что это было её мечтой. Заявление певицы вызвало мгновенный резонанс среди интернет-пользователей, которым эта идея показалась неожиданной и в каком-то смысле забавной.

В 2010 году Леди Гага появилась на премии MTV Video Music Awards в платье из настоящего мяса

© mm4/globallookpress.com, mg2/globallookpress.com

Каждый публичный выход Леди Гаги приковывает к себе внимание поклонников и прессы. Но появление певицы в 2010-м в платье из настоящей говядины считается одной из самых эпатажных выходок артистки.

Идея сделать такой необычный костюм принадлежала стилисту Гаги Николе Формикетти. Реализовать её решился дизайнер Франк Фернандес. Примерок платья не было. Формикетти и Фернандес одели Гагу прямо перед выходом на сцену и зашивали костюм прямо на ней.

Несмотря на необычность материала, певица заявила, что ей в этом образе было очень удобно. По её словам, даже запах у мяса был приятно-сладковатым.

Перформанс Леди Гаги вызвал неоднозначную реакцию. Кто-то восхищался оригинальностью артистки и её команды, например певица Шер. Но не обошлось и без резких комментариев. Больше всех Гагу осудили общества защиты животных.

Мясное платье удалось сохранить, правда, в вяленом состоянии. Сейчас оно хранится в Зале славы рок-н-ролла в Кливленде в США.

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