Максим Фадеев написал музыку для новой песни Ирины Понаровской «Мой ангел»

Российский поп-продюсер Максим Фадеев сообщил, что принял участие в записи новой песни Ирины Понаровской «Мой ангел». Слова для композиции написала Мария Захарова. По словам продюсера, песня была создана вскоре после смерти единственного сына Понаровской Энтони Родда. Его не стало 20 сентября 2024 года в возрасте 39 лет.

© Соцсети Максима Фадеева и Ирины Понаровской

Когда у Ирины случилось несчастье — я не знал, как можно выразить свое соболезнование и сочувствие, и поэтому даже не звонил… Но в этот момент позвонила Мария и в слезах сказала, что за пять минут написала стихотворение. Я отреагировал на её просьбу этой музыкой.

В своих соцсетях Фадеев подчеркнул, что пережить своих детей — это «неестественно и страшно». Продюсер также пожелал, чтобы такая трагедия больше ни у кого не случалась.

Ранее на этой неделе Понаровская представила песню «Мой ангел» на концерте в Санкт-Петербурге. Артистка подчеркнула, что посвящает песню всем матерям, которые потеряли своих детей.

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