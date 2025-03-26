Конкурс пианистов им. Рахманинова пройдёт с 14 по 26 июня в Москве

Министр культуры Ольга Любимова поделилась подробностями грядущего конкурса пианистов им. Рахманинова. В своих соцсетях она сообщила, что заявку на участие подали 532 музыканта из 25 стран мира. Среди них были исполнители из Китая, Вьетнама, США, Великобритании и других стран.

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По результатам отбора в первый тур прошли 25 пианистов, 25 дирижёров и 12 композиторов. Любимова также обнародовала дату проведения конкурса. Он пройдёт с 14 по 26 июня на нескольких площадках в Москве. Конкурсные мероприятия состоятся в двух залах Московской государственной консерватории им. Чайковского, Концертном зале им. Чайковского и концертном комплексе «Филармония-2».

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