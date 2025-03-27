Премьера музыкального драмеди «ВИА “Васильки”» от Сергея Жукова состоится 10 апреля

Премьера первых двух серий музыкального драмеди «ВИА “Васильки”» состоится в онлайн-кинотеатре Wink 10 апреля, после чего серии будут выходить по одной в неделю. В центре сюжета вымышленная легендарная группа, которая возрождается спустя 45 лет.

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Саундтрек к проекту написал Сергей Жуков, он также выступил в качестве продюсера и музыкального продюсера.

27 марта вышел трейлер «ВИА “Васильки”», сообщается в пресс-релизе. Режиссёром проекта стал Юрий Шаров, а главные роли исполнили Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин и Анна Котова.

«Наш проект музыкальный, в нём звучат потрясающие мелодии. Это и стало ключевым в моём решении присоединиться к проекту. Песни погружают в атмосферу светлого времени, передают нотки ностальгии и тепла. Я уверена, что эта музыка поможет зрителям прочувствовать героев и их переживания», — призналась актриса Анна Котова.

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