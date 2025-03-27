Женя Трофимов и «Комната культуры» выпустили клип для сериала «Челюскин. Первые»

Женя Трофимов и «Комната культуры» выпустили клип на лиричную композицию «Лёд, что поёт о любви», которая вошла в саундтрек сериала «Челюскин. Первые».

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Премьера сингла состоялась 27 марта одновременно с выходом финального эпизода сериала в онлайн-кинотеатре Wink. «Челюскин. Первые» рассказывает о полярниках, застрявших во льдах на пароходе в 1934 году. В клипе кадры из сериала чередуются с планами поющего в каюте Трофимова.

Женя Трофимов и «Комната культуры» прославились рок-хитом «Поезда».

Ранее «Рамблер» рассказывал, как создавался саундтрек к сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь», в котором также участвовали Женя Трофимов и «Комната культуры».

Женя Трофимов: «Музыкальные туры были нашей мечтой»