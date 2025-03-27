Сервис для артистов BandLink проведёт шоукейс-фестиваль в Москве

Шоукейс-фестиваль от сервиса для артистов BandLink состоится в Москве 17–18 мая 2025 года в здании клуба-завода «Каучук». Мероприятие станет возможностью для начинающих артистов найти свою аудиторию.

© BandLink, Рамблер

BandLink объединит стриминговые сервисы, лейблы, медиа, продюсеров музыкальных фестивалей. На мероприятии выступят 30 начинающих артистов, отобранных редакцией фестиваля и экспертным советом. Менторы помогут им разработать сценический образ, декорации и формат шоу. Артисты поборются за гранты на создание креативной кампании релиза, общая сумма превышает один миллион рублей.

В экспертный совет войдут певец и владелец лейбла Lotus Music и музыкального дистрибьютора Ovokacho Bahh Tee, Томас Мраз, CEO Black Star Пашу, основатель фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин, главный редактор стриминга Звук Александр Плетнёв и многие другие.

Артисты могут подать заявку на участие в фестивале до 10 апреля. Им потребуется заполнить анкету со смартлинк-визиткой из BandLink, прислать видео своего выступления и рассказать об идеях для него. Финалистов объявят 23 апреля на сайте фестиваля и в соцсетях.

Помимо музыкальной, у фестиваля будет и образовательная часть с лекциями и воркшопами, где можно будет узнать об устройстве музыкальной индустрии.

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