Сергей Лазарев выпустил меланхоличный альбом «Счастливые тоже плачут»

Поп-певец Сергей Лазарев представил новый студийник под названием «Счастливые тоже плачут». Он состоит из девяти баллад. В своём Telegram-канале артист назвал этот релиз «самым грустным» своим альбомом.

© Страница Сергея Лазарева в VK; Рамблер

В новом лонгплее Сергей Лазарев, как и в прошлых своих работах, концентрируется на теме любви. Певец преподносит это чувство как нечто возвышенное и внеземное. Такое трепетное отношение проникает и в манеру исполнения Лазарева, которая поражает своей эмоциональностью и искренностью.

Тоска и грусть чувствуются во всех песнях, что делает альбом цельной работой. При этом пластинка не кажется тягучей, потому что Лазарев отлично управляется с динамикой треков. Начинаясь как спокойные баллады, в припевах композиции раскрывают все свои краски. Потом они не затихают и в инструментальных соло.

В лонгплее выделяются две последние песни «Если бы я мог» и «Последний танец». В них Лазарев усиливает рок-звучание, которое добавляет его голосу надрывности. Трек «Если бы я мог» уже успел приковать к себе внимание слушателей, потому что был выпущен за две недели до релиза пластинки. Автором композиции стала певица Ева Власова.

Как обещает в соцсетях Сергей Лазарев, «Счастливые тоже плачут» — это лишь первая часть большой работы. Вторая будет более динамичной и позитивной. Самое приятное — ждать релиза осталось недолго. Лазарев написал, что планирует выпустить лонгплей уже в начале лета.

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