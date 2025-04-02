Самые интересные концерты апреля в Москве, Петербурге и других городах России

Рок-группы «Бригадный подряд» и «Чайф» отмечают 40 лет на сцене юбилейными гастролями, а хип-хоп-артисты SQWOZ BAB и Thomas Mraz едут по городам России, чтобы представить новые песни. «Рамблер» рассказывает о самых интересных концертах апреля, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани.

© novat.ru; Ik Aldama/Global Look Press/www.globallookpress.com; страница группы «Бригадный подряд» в VK; Рамблер

Москва

Церемония вручения премии «Шансон года»

© Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Когда: 12 апреля, 18:00.

Где: Live Arena, Одинцовский р-н, пгт Новоивановское, ул. Западная, 145.

Билеты: 2500–22 000 рублей.

Радио «Шансон» в 24-й раз вручит награды самым выдающимся представителям жанра за прошлый год. Выбор лауреатов базируется на хит-параде, который формируется на основании голосования в соцсетях и на сайте радиостанции. Главная награда премии — золотая статуэтка гитарного грифа. Программа премии пока неизвестна, но на ней могут выступить Михаил Шуфутинский, Ирина Круг, Любовь Успенская, Стас Михайлов и другие звёзды шансона.

Бригадный подряд: юбилейный концерт

© Страница группы «Бригадный подряд» в VK

Когда: 12 апреля, 20:00.

Где: «Урбан», ул. Большая Новодмитровская, 36, стр. 24.

Билеты: 1600–6000 рублей.

В этом году петербургская группа «Бригадный подряд», называющая себя «королями вселенского панк-рока», отмечает 40 лет творческой деятельности. В честь юбилея музыканты отправились в большое турне, в рамках которого уже посетили Тюмень, Омск, Новосибирск и десятки других городов. В Москве «Бригадный подряд» выступят 12 апреля, в родном Санкт-Петербурге — 18 апреля.

Offset

© Ik Aldama/Global Look Press/www.globallookpress.com

Когда: 18 апреля, 20:00.

Где: МТС Live Холл.

Билеты: 5900–45 000 рублей.

Американский хип-хоп-артист Offset, известный как участник трио Migos и сольный исполнитель, продолжает серию концертов зарубежных звёзд рэпа в Москве. Ранее в этом году Россию посетили Desiigner и DaBaby: оба шоу прошли с аншлагом и приятными сюрпризами в виде гостей из мира отечественного хип-хопа. Вместе с Offset на сцене как минимум появится Toxi$, но не исключено, что гостей концерта ждут выступления и других артистов.

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Санкт-Петербург

Саундтреки при свечах в соборе

© Страница Центра искусства и музыки библиотеки им. Маяковского в VK

Когда: 5 апреля, 19:00.

Где: Центр искусства и музыки библиотеки им. Маяковского, Невский пр-т, 20.

Билеты: 1200 рублей.

5 апреля в Центре искусства и музыки библиотеки им. Маяковского состоится выступление струнного ансамбля «Петро Арт». Сам концерт пройдёт в помещении ротонды, расположенной тут же. В состав ансамбля входят скрипки, альт, виолончель и контрабас. Для исполнения вокальных номеров к коллективу присоединится сопрано Янина Прокопенко. В программе вечера — саундтреки к франшизам «Игра престолов», «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер» и многим другим.

W24

© Соцсети W24

Когда: 8 апреля, 20:00.

Где: Aurora Concert Hall, Пироговская наб., 5/2.

Билеты: 3000–10 000 рублей.

Рэпер Offset — не единственная зарубежная звезда, которая посетит Россию в апреле. Небольшое турне из 11 городов также запланировано у корейского бойз-бэнда W24. Гастроли носят амбициозное название Beyond Borders: Breaking Limits («За пределами границ: ломая ограничения»). Первый концерт тура пройдёт 8 апреля в Санкт-Петербурге. После него W24 отправятся в Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург. Финальное выступление группы состоится 24 апреля в Москве.

Алёна Швец

© Страница Алёны Швец в VK

Когда: 10 апреля, 20:00.

Где: Sound, Кожевенная линия, 40б, Севкабель Порт.

Билеты: 2800–8000 рублей.

Этой весной 24-летняя инди-певица Алёна Швец даст всего два больших концерта — в Санкт-Петербурге и Москве. Что именно ждёт гостей, артистка пока не раскрывает, но обещает, что её выступления станут для зрителей «по-настоящему значимыми». На концертах наверняка прозвучат новые песни Алёны, выпущенные в этом и прошлом году — «Подкроватный монстр», «Непослушная», «Капучино» и ряд других. Выступление в Москве пройдёт 13 апреля в клубе Atmosphere в «Москва-сити».

FEDUK

© Антон Зайцев/CC BY-SA 3.0

Когда: 11 апреля, 20:00.

Где: A2, пр-т Медиков, 3, Санкт-Петербург.

Билеты: 2500–4500 рублей.

В апреле хип-хоп-артист FEDUK сыграет два больших концерта в двух больших городах. В Санкт-Петербурге музыкант выступит 11 апреля, потом посетит московский VK Stadium 13 апреля. Исполнитель представит программу One Love, в которую вошли проверенные временем хиты «Розовое вино», «Моряк» и другие. FEDUK также обещает живое музыкальное сопровождение и появление неожиданных гостей.

Zoloto

© Страница Zoloto в VK

Когда: 12 апреля, 20:00.

Где: СК «Юбилейный», пр-т Добролюбова, 12.

Билеты: 2200–12000 рублей.

Тур «Перевоплотиться», в который ZOLOTO отправились в поддержку одноимённого альбома, близок к завершению. В апреле у коллектива запланировано всего три выступления: в Казани, Саратове и Санкт-Петербурге. Билетов в фан-зону и на танцпол уже не осталось, но ещё можно попасть на места на трибунах.

Екатеринбург

Джо Линн Тёрнер

© Емельян Шедловский/CC BY 4.0

Когда: 5 апреля, 19:00.

Где: «Свобода», ул. Черкасская, 12.

Билеты: 2500–6500 рублей.

Американский рок-вокалист Джо Линн Тёрнер, известный выступлениями в таких культовых группах, как Deep Purple и Rainbow, в апреле отправится в гастроли по России. Вначале музыкант посетит Москву и Санкт-Петербург, а 5 апреля доедет и до Екатеринбурга. В программу выступлений войдут как культовые песни Deep Purple и Rainbow, так и композиции из сольной дискографии Тёрнера.

Горшенёв

© Страница проекта «Горшенёв» в VK

Когда: 11 апреля, 20:00.

Где: Tele-Club, ул. Карьерная, 16.

Билеты: 2400–5000 рублей.

Рок-группа «Кукрыниксы» прекратила существование ещё в 2018 году, но её лидер Алексей Горшенёв не ушёл со сцены. Теперь артист выпускает музыку под своей фамилией. На концертах артиста звучат песни собственного сочинения, а также композиции из репертуара «Кукрыниксов». Алексей — младший брат покойного Михаила Горшенёва, бывшего лидера «Короля и Шута», поэтому на его выступлениях можно услышать и композиции знаменитой панк-группы. Концерт приурочен к 20-летнему юбилею альбомов «Столкновение» и «Фаворит солнца», выпущенных «Кукрыниксами». Композиции из этих релизов прозвучат в новых аранжировках.

SQWOZ BAB

© Страница SQWOZ BAB в VK

Когда: 11 апреля, 19:00.

Где: «Свобода», ул. Черкасская, 12.

Билеты: 3500–6000 рублей.

Марат Мингазов, он же харизматичный рэпер SQWOZ BAB, приглашает жителей Екатеринбурга «присоединиться к Сквозьбабстану» на концерте в рамках тура Mature Malai. Подробности программы не раскрываются, но музыкант пообещал исполнить со сцены старые хиты и новые песни: к примеру, композицию TOKYO, выпущенную в этом феврале. Вместе с Маратом на сцене появится полноценный коллектив, исполняющий музыку вживую.

Новосибирск

Чайф: концерт к 40-летию творческой деятельности

© Roman Boldyrev/CC BY-SA 4.0

Когда: 1 апреля,19:00.

Где: ДК Железнодорожников, ул. Челюскинцев, 11.

Билеты: 7000–10 000 рублей.

Рок-группа «Чайф», известная хитами «Аргентина-Ямайка 5:0», «Не спеши» и многими другими, в этом году отмечает 40-летие музыкальной деятельности. Чтобы отпраздновать событие, коллектив собрал в один сет-лист свои лучшие песни и отправился в юбилейное турне. Программа называется «Волна простоты» по одной из композиций коллектива, вышедшей в 1985 году. В рамках тура «Чайф» уже побывали в Кемерове и Красноярске, а после Новосибирска отправятся в Омск, Ульяновск, Ижевск и другие города.

Оркестр CAGMO: музыка Людовико Эйнауди

© cagmo.ru

Когда: 15 апреля, 19:00.

Где: ДК Железнодорожников, ул. Челюскинцев, 11.

Билеты: 2300–5000 рублей.

Название симфонического оркестра CAGMO расшифровывается как Cinema and Game Music Orchestra, то есть «Оркестр, исполняющий музыку из кино и игр». Коллектив регулярно создаёт программы, основанные на популярных фильмах и видеоиграх, а также на творчестве знаменитых музыкантов. В апреле исполнители представят в Новосибирске программу, созданную на основе композиций итальянского пианиста Людовико Эйнауди. Его мелодии звучали в таких фильмах, как «1+1» (2011), «Земля кочевников» (2020), и многих других. Обычно они исполняются на фортепиано, но CAGMO переработали их и под другие инструменты. Поэтому гости концерта смогут услышать знакомые мелодии в других аранжировках.

Большой симфонический концерт

© novat.ru

Когда: 18 апреля, 19:00.

Где: Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Красный пр-т, 36.

Билеты: 1000–7500 рублей.

Поклонникам классической музыки стоит обратить внимание на Большой симфонический концерт, который состоится на сцене НОВАТа. Основой для программы стали произведения двух великих композиторов. Первое — концерт для скрипки с оркестром Брамса, второе — Симфония № 5 Малера. Оркестром будет руководить главный дирижёр НОВАТа Михаил Татарников. Соло на скрипке будет исполнять заслуженная артистка России Ольга Волкова, лауреат международных конкурсов и концертмейстер оркестра musicAeterna.

Алиса: презентация нового альбома «Гойда»

© Страница группы «Алиса» в VK

Когда: 30 апреля, 19:30.

Где: «Локомотив-арена», ул. Ипподромская, 18.

Билеты: 2000–4500 рублей.

В прошлом году российская рок-группа «Алиса», возглавляемая Константином Кинчевым, выпустила альбом «Гойда» и отправилась в турне в его поддержку. Помимо Новосибирска, в апреле музыканты посетят Пермь и Екатеринбург, после чего гастроли официально подойдут к концу.

Казань

Слава КПСС

© Страница Славы КПСС в VK

Когда: 4 апреля, 19:00.

Где: Big Twin Arena, пр-т Ямашева, 115А.

Билеты: 3300 рублей.

Российский рэпер Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимом «Слава КПСС» и десятком других, путешествует по России в рамках гастрольного турне SIGMA TOUR. Будучи в разъездах с февраля, музыкант успел посетить Омск, Самару, Саратов, Москву и Санкт-Петербург. Во время визита в Краснодар и Ростов-на-Дону рэпер даже дал первый стадионный концерт в своей карьере. Остановка в Казани станет для него одной из последних: турне завершится 13 апреля в Томске. В сет-листе концертов — песни с прошлогодних альбомов «Россия24» и «Россия34».

Thomas Mraz

© Страница Thomas Mraz в VK

Когда: 16 апреля, 20:00.

Где: Арт-пространство Werk, ул. Г. Тукая, 115, корп. 6.

Билеты: 1400–4200 рублей.

В апреле российский хип-хоп-артист отправится в турне ALMAS, приуроченное к выходу одноимённого мини-альбома. Релиз, к слову, назван в честь самого артиста: настоящее имя Thomas Mraz — Алмас Гатауллин. Гастроли охватят 18 городов, в том числе Казань, Новосибирск, Самару и другие города. Концерты в Москве и Санкт-Петербурге запланированы на май.

polnalyubvi

© Страница polnalyubvi в VK

Когда: 18 апреля, 19:30.

Где: Big Twin Arena, пр-т Ямашева, 115А.

Билеты: 2700 рублей.

Звезда отечественного инди-фолка выпускает альбом «Прощай и люби меня» уже 4 апреля, но турне в его в поддержку началось заранее — ещё в марте. В рамках гастролей Марина Демещенко (настоящее имя polnalyubvi) уже успела выступить на Кипре и в столице Сербии Белграде, а также в Петропавловске-Камчатском и Владивостоке. В апреле артистку можно будет увидеть в Казани, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах. Большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге пока не анонсированы.

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