Гитарист Дидюля рассказал, как добиться успеха в музыке

Гитарист-виртуоз, композитор и музыкальный продюсер Валерий Дидюля считает, что для успеха в музыке надо больше практиковаться и меньше фантазировать.

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По мнению музыканта, самый простой метод — это «садиться и делать», даже когда нет настроения и желания или что-то не получается. «Надо начать с монотонной работы, отработать моторику, играя что-то обычное на инструменте. Деятельность приводит к толчкам, благодаря которым появляется желание продолжать», — рассказал Дидюля НСН.

Дидюля написал более 120 инструментальных композиций. В 2002 году он собрал группу «ДиДюЛя», вместе с которой работает в жанрах фолк и фьюжн.

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