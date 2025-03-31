Уилл Смит раскрыл, какой совет ему дали Jay-Z и Кендрик Ламар для нового альбома

Jay-Z и Кендрик Ламар посоветовали Уиллу Смиту быть честным в его новом альбоме. Звезда «Людей в чёрном» выпустил первый за 20 лет полноформатник Based on a True Story 28 марта. Перед тем как он решился вернуться в музыку, Смит сделал два телефонных звонка Jay-Z и Кендрику и спросил их совета.

© Carsten Koall/dpa/www.globallookpress.com

Jay-Z сказал Смиту не притворяться и не смотреть на примеры молодых рэперов, а говорить свою правду. «Он сказал: “Будь верен своей истории. Расскажи свою историю”», — передаёт слова Смита NME.

Ламар в том же ключе посоветовал Смиту сказать, что тот всегда боялся сказать, и быть честным. «Не пытайся сделать ту запись, за которую, как ты думаешь, ты понравишься людям. Сделай ту, которая будет подлинной», — сказал рэпер.

В новом альбоме Смита есть отсылка к инциденту на церемонии «Оскар» 2022 года, когда он вышел на сцену и дал пощёчину Крису Року. Это произошло после шутки комика о жене Смита.

Главные зарубежные хип-хоп-альбомы 2024 года