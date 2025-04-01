Эксперты объяснили, как трек Homay башкирской группы AY YOLA попал в мировой чарт

Электропоп-сингл Homay на башкирском языке от группы AY YOLA вышел 14 марта, но уже успел покорить соцсети и мировые чарты. Например, сейчас в мировом топе Shazam композиция Homay находится на седьмом месте. А ролик с этой песней на официальной странице коллектива в Instagram* набрал уже более 11 миллионов просмотров. «Рамблер» поговорил с музыкальными экспертами и выяснил, что повлияло на внезапную популярность этого трека и группы.

© Соцсети AY YOLA, Рамблер

Что за группа AY YOLA

Сингл Homay исполняет башкирская этно-группа AY YOLA, переосмысляющая древний башкирский эпос «Урал-батыр». Они выпустили свой дебютный трек Batyr в конце февраля. В состав коллектива входят три участника: Адель Шайхитдинова, её отец Руслан Шайхитдинов (диджей Ruslan Sever) и Ринат Рамазанов. Адель и Руслан Шайхитдиновы раньше активно занимались поп-проектом Musume и даже участвовали с ним в шоу «Песни» на ТНТ в 2019 году. Среди дискографии Musume можно также заметить несколько совместных песен с их земляком Thomas Mraz: «Ты меня не понимаешь» и «Низкий заряд».

О чём песня Homay

Вирусный трек посвящён героине башкирского эпоса Хумай. В легендах она предстаёт как девушка-лебедь, дочь царя птиц Сумрау и красавицы Солнце. Она помогает главному герою Урал-батыру бороться со злом. В сингле образ Хумай связан с древней силой, которая оживает в памяти новых поколений.

Тренд в социальных сетях

Песня Homay подтолкнула людей в социальных сетях вспомнить о своих корнях. В видео под этот трек пользователи делятся фактами, связанными со своей национальной идентичностью. Например, они рассказывают о подростковом непринятии особенностей своей внешности или имени. Или, наоборот, признаются в том, что плохо знают свой родной язык. При этом тренд откликнулся не только башкирам, но и людям других народностей, например татарам.

© Соцсети AY YOLA

Почему трек Homay стал популярным

Журналист и музыкальный критик Игорь Цалер считает, что на успех песни повлияло уникальное сочетание нескольких элементов.

В песне соединились приятный женский вокал, горловое пение, модная электроника, пересказ эпоса «Урал-батыр» и башкирский национальный колорит, выраженный в костюмах и звучании края. Игорь Цалер журналист, музыкальный критик

Цалер также отметил, что сингл Homay сначала завирусился среди тюркоязычных народов, особенно в Казахстане, а потом уже в России. Чтобы смысл песни смогли понять как можно больше людей, AY YOLA опубликовали в своих соцсетях видео с субтитрами на разных языках.

Музыкальный эксперт Рустам Киреев предполагает, что на внимании к группе в социальных сетях сказалась и неутихающая популярность этнической музыки.

Этно-музыка — это тренд. Успех трека «Матушка» Татьяны Куртуковой и ТikTok-слава Надежды Кадышевой, которая снова собирает полные залы, — прямое тому доказательство. Неудивительно, что и треки с модной аранжировкой на языках разных народностей залетают в чарты релевантных стран. Рустам Киреев музыкальный эксперт

После того как песня Homay стала популярна, многие комментаторы стали называть её новой «Пыялой». Этот трек от группы «Аигел» на татарском языке завирусился в конце 2023 года. Но эксперты не совсем согласны с этим сравнением.

Homay разнеслась по миру сама по себе, через соцсети, а «Пыяла» стала популярной после сериала «Слово пацана». Оба хита сигнализируют о востребованности поп-музыки с национальным и этническим уклоном. Игорь Цалер журналист, музыкальный критик

Желание сравнить Homay с «Пыялой» возникает по естественным причинам: не так много выпускается песен на татарском и башкирском языках в электронной обработке. Но треки абсолютно разные. Homay — это этно-электроника. В «Пыяле» же отсутствуют этнические мотивы. Рустам Киреев музыкальный эксперт

Сейчас для группы AY YOLA наступает важный период, во время которого они могут приумножить свои успехи. Но составить точный прогноз того, как сложится судьба коллектива и песни Homay, невозможно.

Как часто бывает с вирусными хитами, трек Homay может забыться так же быстро, как и взлетел, если его вытеснит очередная сенсация. Но трио AY YOLA всё равно можно поздравить с несомненным прорывом! Игорь Цалер журналист, музыкальный критик

*запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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