Эксперты объяснили, как трек Homay башкирской группы AY YOLA попал в мировой чарт
Электропоп-сингл Homay на башкирском языке от группы AY YOLA вышел 14 марта, но уже успел покорить соцсети и мировые чарты. Например, сейчас в мировом топе Shazam композиция Homay находится на седьмом месте. А ролик с этой песней на официальной странице коллектива в Instagram* набрал уже более 11 миллионов просмотров. «Рамблер» поговорил с музыкальными экспертами и выяснил, что повлияло на внезапную популярность этого трека и группы.
Что за группа AY YOLA
Сингл Homay исполняет башкирская этно-группа AY YOLA, переосмысляющая древний башкирский эпос «Урал-батыр». Они выпустили свой дебютный трек Batyr в конце февраля. В состав коллектива входят три участника: Адель Шайхитдинова, её отец Руслан Шайхитдинов (диджей Ruslan Sever) и Ринат Рамазанов. Адель и Руслан Шайхитдиновы раньше активно занимались поп-проектом Musume и даже участвовали с ним в шоу «Песни» на ТНТ в 2019 году. Среди дискографии Musume можно также заметить несколько совместных песен с их земляком Thomas Mraz: «Ты меня не понимаешь» и «Низкий заряд».
О чём песня Homay
Вирусный трек посвящён героине башкирского эпоса Хумай. В легендах она предстаёт как девушка-лебедь, дочь царя птиц Сумрау и красавицы Солнце. Она помогает главному герою Урал-батыру бороться со злом. В сингле образ Хумай связан с древней силой, которая оживает в памяти новых поколений.
Тренд в социальных сетях
Песня Homay подтолкнула людей в социальных сетях вспомнить о своих корнях. В видео под этот трек пользователи делятся фактами, связанными со своей национальной идентичностью. Например, они рассказывают о подростковом непринятии особенностей своей внешности или имени. Или, наоборот, признаются в том, что плохо знают свой родной язык. При этом тренд откликнулся не только башкирам, но и людям других народностей, например татарам.
Почему трек Homay стал популярным
Журналист и музыкальный критик Игорь Цалер считает, что на успех песни повлияло уникальное сочетание нескольких элементов.
В песне соединились приятный женский вокал, горловое пение, модная электроника, пересказ эпоса «Урал-батыр» и башкирский национальный колорит, выраженный в костюмах и звучании края.
Цалер также отметил, что сингл Homay сначала завирусился среди тюркоязычных народов, особенно в Казахстане, а потом уже в России. Чтобы смысл песни смогли понять как можно больше людей, AY YOLA опубликовали в своих соцсетях видео с субтитрами на разных языках.
Музыкальный эксперт Рустам Киреев предполагает, что на внимании к группе в социальных сетях сказалась и неутихающая популярность этнической музыки.
Этно-музыка — это тренд. Успех трека «Матушка» Татьяны Куртуковой и ТikTok-слава Надежды Кадышевой, которая снова собирает полные залы, — прямое тому доказательство. Неудивительно, что и треки с модной аранжировкой на языках разных народностей залетают в чарты релевантных стран.
После того как песня Homay стала популярна, многие комментаторы стали называть её новой «Пыялой». Этот трек от группы «Аигел» на татарском языке завирусился в конце 2023 года. Но эксперты не совсем согласны с этим сравнением.
Homay разнеслась по миру сама по себе, через соцсети, а «Пыяла» стала популярной после сериала «Слово пацана». Оба хита сигнализируют о востребованности поп-музыки с национальным и этническим уклоном.
Желание сравнить Homay с «Пыялой» возникает по естественным причинам: не так много выпускается песен на татарском и башкирском языках в электронной обработке. Но треки абсолютно разные. Homay — это этно-электроника. В «Пыяле» же отсутствуют этнические мотивы.
Сейчас для группы AY YOLA наступает важный период, во время которого они могут приумножить свои успехи. Но составить точный прогноз того, как сложится судьба коллектива и песни Homay, невозможно.
Как часто бывает с вирусными хитами, трек Homay может забыться так же быстро, как и взлетел, если его вытеснит очередная сенсация. Но трио AY YOLA всё равно можно поздравить с несомненным прорывом!
*запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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