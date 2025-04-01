Объявлены имена актёров, сыграющих The Beatles в серии байопиков

В грядущей серии фильмов о рок-группе The Beatles Джона Леннона сыграет Харрис Дикинсон, Пола Маккартни — Пол Мескаль, Ринго Старра — Барри Кеоган, а Джорджа Харрисона — Джозеф Куинн. Премьера байопиков должна состояться в апреле 2028 года. Её режиссёром выступит Сэм Мендес, ранее снявший картины «1917», «Красота по-американски» и другие.

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Слухи о том, кто будет участвовать в грядущем проекте Сэма Мендеса, ходили около года. Сейчас же сам режиссёр официально подтвердил актёрский состав на киноконвенции CinemaCon, состоявшейся 31 марта. Франшиза получила название The Beatles— A Four-Film Cinematic Event.

Мендес много лет планировал снять фильм о «Ливерпульской четвёрке». Но он не хотел делать мини-сериал, а для одной полнометражной картины, по его мнению, задумка была слишком масштабной. Так он решился на серию байопиков, которые расскажут историю The Beatles с точки зрения каждого из её участников, пишет Variety. В каком порядке будут выходить фильмы, пока неизвестно.

Кроме этого проект Мендеса получил права на использование оригинальной музыки The Beatles. До этого хиты британской рок-группы не звучали в полнометражных художественных картинах.

Ранее в Ванкувере нашли одну из ранних демозаписей The Beatles.

В Ванкувере обнаружили раннее демо The Beatles