Артист тима ищет свет представил клип на завирусившуюся в соцсетях песню «волна»

Российский инди-музыкант Тимофей Якимов, выступающий под псевдонимом тима ищет свет, представил музыкальное видео на трек «волна». Песня была выпущена ещё в 2021 году в составе альбома «зеркало», но завирусилась в соцсетях только в начале 2025 года.

© Соцсети тима ищет свет, Рамблер

В минималистичном клипе, режиссёром которого выступила Александра Зубова, можно увидеть самого Тимофея Якимова. Он пытается поговорить с девушкой, которая не обращает на него внимания. Сцены из затемнённой комнаты сменяются кадрами, снятыми под водой.

С января 2025 года песня исполнителя тима ищет свет «волна» находится в топ-100 российских чартов. Долгожданная популярность к треку пришла после того, как пользователи обратили на него внимание в соцсетях. Обычно в роликах, где на фоне играет «волна», пользователи вспоминают прошлое или просто показывают атмосферные видео.

Ранее в начале марта тима ищет свет выпустил сингл «потанцуй со мной».

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