Полнометражный фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в начале 2026 года

Компания «НМГ Кинопрокат» на своей презентации объявила, что полнометражное возвращение сериала «Король и Шут» состоится в начале 2026 года.

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Грядущий фильм вновь погрузит в сказочную вселенную культовой панк-группы «Король и Шут». В этот раз ей будет грозить нашествие воскрешённых мертвецов. Главные роли в картине исполнят те же актёры, что и в сериале: Константин Плотников, Влад Коноплёв, Дарья Мельникова. К ним присоединится Илья Гришин, который сыграет Некроманта. Режиссёром картины останется Рустам Мосафир.

Сериал «Король и Шут» вышел на «Кинопоиске» весной 2023-го. Он получил положительные отзывы кинокритиков и стал самым популярным многосерийным проектом года на стриминговой платформе.

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