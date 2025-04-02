Пикник «Афиши» объявил даты и места проведения в 2025 году

Фестиваль Пикник «Афиши» в 2025 году пройдёт 21 июня в Москве в музее-заповеднике «Коломенское» и 9 августа в Санкт-Петербурге на Елагином острове.

© Пресс-служба фестиваля, Рамблер

В 2024 году фестиваль отпраздновал свой 20-летний юбилей в «Лужниках». Летом 2025-го он вернётся на свою традиционную площадку в «Коломенском». Гостей ждут модная и прогрессивная музыка с премьерными треками, креативные арт-инсталляции, образовательные лекции, дизайнерские маркеты и интерактивные форматы взаимодействия с аудиторией. Программа мероприятия будет предусматривать досуг для всех возрастов.

Билеты категории early bird поступили в продажу со 2 апреля 2025 года на официальном сайте Пикника «Афиши».

В 2024 году на Пикнике Афиши выступили такие артисты, как LAB с Антоном Беляевым, FEDUK, Найк Борзов, Хаски, и многие другие.

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