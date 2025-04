Sum 41 попрощались с поклонниками, выпустив финальный клип на трек Radio Silence

Панк-рок-группа Sum 41 выпустила прощальный ностальгический клип на балладу Radio Silence перед тем, как прекратить своё существование.

Sum 41 ещё в конце 2023 года объявили, что альбом Heaven :x: Hell станет последним в их дискографии и группа распадётся после тура в его поддержку. Финальное выступление состоялось 30 января 2025 года.

«Мы хотели оставить вам что-то особенное, чтобы выразить нашу признательность за всю любовь, которую вы нам дарили на протяжении многих лет. Мы представляем вам последний клип Sum 41», — написала группа в своих соцсетях.

В ролике участники коллектива находятся в тёмном помещении со множеством мониторов, на которых они смотрят архивные кадры времён своей молодости.

Последним музыкальным релизом Sum 41 стал кавер на песню Rage Against The Machine «Sleep Now In The Fire».

Среди причин, почему группа распадается, вокалист Дерик Уибли называл желание попробовать что-то новое и страх потерять энтузиазм к их деятельности, что могло бы испортить наследие Sum 41.

