В Петербурге билеты на Кадышеву раскупили за пару месяцев до концерта

Выступление народной артистки России Надежды Кадышевой 1 апреля в Санкт-Петербурге прошло с аншлагом.

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Концерт приняла площадка БКЗ «Октябрьский». Причиной ажиотажного спроса стала вирусная популярность Кадышевой у молодёжи в соцсетях. В частности, в соцсетях завирусилась композиция «Плывёт веночек».

Некоторые посетители остались недовольны изменившимся контингентом на концертах Кадышевой. Их цитаты приводит «Фонтанка.ру».

«"Что у вас творилось в зале? Неадекватная публика. Не сидели на месте. Постоянно ходили туда-сюда"; "Публика, конечно, стала невоспитанная: встают с мест, кричат. А ведь это концертный зал, не клуб, не дискотека"», — возмущались поклонницы Кадышевой в интернете.

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