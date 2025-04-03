Глюкоза выпустила снятый в Токио клип в духе «Чужого»

Певица Glukoza, она же Наталья Ионова, выпустила экспериментальный клип на песню Frost. Одним из источников вдохновения для него стало творчество художника Ханса Руди Гигера, создателя образа «Чужого» — инопланетянина-ксеноморфа из классической серии фантастических фильмов.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости, Рамблер

Это первый в России ролик, снятый совместно с архитектурным куратором, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу артистки. Съёмки проходили в столице Японии Токио и окрестностях. «Брутальная архитектура переплетается с инопланетной эстетикой, а японские мегаполисы превращаются в сюрреалистичную ловушку» — так описывают визуальный ряд в пресс-службе.

Режиссёр Михаил Пашкульский и архитекторы-визионеры вручную делали декорации для клипа без использования искусственного интеллекта.

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