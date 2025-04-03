Глюкоза выпустила снятый в Токио клип в духе «Чужого»

Николай Долгин

Певица Glukoza, она же Наталья Ионова, выпустила экспериментальный клип на песню Frost. Одним из источников вдохновения для него стало творчество художника Ханса Руди Гигера, создателя образа «Чужого» инопланетянина-ксеноморфа из классической серии фантастических фильмов.

Глюкоза выпустила снятый в Токио клип в духе «Чужого»
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости, Рамблер

Это первый в России ролик, снятый совместно с архитектурным куратором, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу артистки. Съёмки проходили в столице Японии Токио и окрестностях. «Брутальная архитектура переплетается с инопланетной эстетикой, а японские мегаполисы превращаются в сюрреалистичную ловушку» — так описывают визуальный ряд в пресс-службе.

Режиссёр Михаил Пашкульский и архитекторы-визионеры вручную делали декорации для клипа без использования искусственного интеллекта.

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