Композитор «Белого лотоса» не вернётся для работы над четвёртым сезоном

Композитор популярного сериала HBO «Белый лотос» Кристобаль Тапиа де Вир не будет работать над четвёртым сезоном шоу. Причиной стали творческие разногласия с шоураннером Майком Уайтом, которые тянулись ещё с первого сезона.

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Де Вир изначально чувствовал, что плохо подходит для работы на проекте. Обычно его композиции «супермрачные и резкие», учитывая его послужной список в ужастиках и триллерах. Создатель «Белого лотоса» Майк Уайт хотел другого звучания: приятной расслабленной музыки, которую «слушали бы на Ибице в каком-нибудь клубном месте с прохладной, сексуальной атмосферой». Несмотря на бурные протесты, де Виру удалось отстоять своё видение, сообщает The New York Times.

Фанаты шоу были недовольны музыкальной темой третьего сезона, так как в ней отсутствовали мотивы из первых двух сезонов. По признанию де Вира, в его версии трека эти элементы были, но Уайт их вырезал. В итоге де Вир сам выложил расширенную версию на YouTube.

За свою работу над сериалом де Вир был удостоен трёх премий «Эмми». «Может быть, я был непрофессионален, и Майк наверняка чувствует, что я всегда был непрофессионален по отношению к нему, потому что я не дал ему того, чего он хотел. Но то, что я дал ему, привело к этим "Эмми", люди сходили с ума», — заключает композитор.

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