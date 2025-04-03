Американская группа Linkin Park подала заявку на регистрацию логотипа в России

Американский рок-коллектив Linkin Park подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию своего логотипа. Это позволит группе производить и продавать в России аудио- и видеозаписи, мерч, а также предоставлять развлекательные услуги. К последнему пункту также относятся живые выступления.

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По данным Роспатента, калифорнийская компания «Линкин Парк, ЛЛК» подала заявку 1 апреля 2025 года. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

В начале сентября 2024-го Linkin Park объявили о возвращении с новой вокалисткой Эмили Армстронг, которая заменила покойного Честера Беннингтона. С её участием группа уже успела выпустить студийный альбом под названием From Zero. Сейчас Linkin Park находятся в мировом туре, последние концерты которого должны состояться в ноябре.

В последнее время всё больше зарубежных артистов приезжают в Россию. В феврале в Москве выступал хип-хоп-музыкант DaBaby. А на этой неделе стало известно, что рэпер Desiigner даст в России второй концерт за год.

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