Джон Лайдон заявил, что никогда не вернётся в Sex Pistols

Британский рок-музыкант Джон Лайдон высказался об идее воссоединения с панк-группой Sex Pistols. Он заявил, что после «грязных поступков» его бывших коллег он никогда не вернётся в коллектив.

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Бывший фронтмен Sex Pistols уже не раз критиковал нового вокалиста группы Фрэнка Картера, который сейчас гастролирует с коллективом. В этот раз Лайдон резко пресёк возможность общих выступлений с Sex Pistols, припомнив судебное дело 2021 года. Тогда музыкант пытался запретить барабанщику Полу Куку и гитаристу Стиву Джонсу использовать песни Sex Pistols в мини-сериале об истории коллектива «Пистолет». В итоге Лайдон проиграл иск.

«Никогда, не после того, что я считаю грязными поступками», — сказал Лайдон. После он добавил: «Извините, я больше не собираюсь протягивать руку помощи. Что касается меня, то я — Pistols, а они нет». Его слова цитирует издание Billboard.

Джон Лайдон выступал в составе Sex Pistols с 1975-го по 1978-й под псевдонимом Джонни Роттен. Эти годы стали самыми яркими в истории группы. После ухода Лайдон отказался от псевдонима и основал новый коллектив Public Image Ltd.

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