Лена Катина рассказала о депрессии после распада группы t.A.T.u

Певица Лена Катина, прославившаяся как участница женской поп-группы t.A.T.u, призналась, что тяжело перенесла распад коллектива. Из-за наступившей депрессии ей пришлось обратиться к психологу.

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«После завершения проекта t.A.T.u наступили пустота и депрессия. Я лежала и думала, как дальше жить», — рассказала Катина в подкасте HiFi-стриминга Звук «До звезды».

Выйти из тяжёлого состояния певице помог продюсер Борис Ренский, который предложил ей начать сольную карьеру: «Меня “заставили” стать автором. Мне прям дали пинка под зад, но это был огромный личностный рост».

Катина также добавила, что не ставила себе цели добиться такой же популярности, которая была у t.A.T.u, потому что это «прямая дорога в депрессию». «Не нужно соревноваться, надо идти и делать то, от чего кайфуешь. И пусть там был стадион, а тут маленький клуб, но зато это твоё личное», — заявила певица.

Ранее Лена Катина подтвердила, что обсуждает совместный проект с исполнительницей хита «Сигма Бой» Марией Янковской.

Лена Катина и Маша Янковская, исполнительница «Сигма Боя», обсуждают коллаборацию