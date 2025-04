Зарубежные музыкальные новинки недели: Майли Сайрус, Эд Ширан и Элтон Джон

Майли Сайрус исследует диско, Эд Ширан открывает новую эру, а Элтон Джон ностальгирует по временам рок-н-ролла. О самых интересных зарубежных синглах и альбомах прошедшей недели читайте в подборке от редактора «Рамблера» Анастасии Шубиной.

Синглы

Miley Cyrus — End of the World

Жанр: поп, диско

Майли Сайрус засыпает фанатов синглами из своего предстоящего альбома Something Beautiful, который должен выйти 30 мая. В начале недели она представила драматичный трек Prelude и сразу же после этого заглавную песню. Не давая поклонникам передышек, Майли выпустила диско-композицию End of the World. В энергичном треке, в котором, несмотря на апокалиптическое название, прекрасно уживаются гламур и летняя лёгкость, певица размышляет о расставании и свободе.

Ed Sheeran — Azizam

Жанр: поп

Британский певец Эд Ширан открывает свою новую эру и представляет первый сингл из грядущего восьмого студийного альбома Play. В песне Azizam Ширан вновь обращается к привычной для себя любовной теме. Вот только в этот раз он выбрал танцевальные биты, а не скромную акустическую гитару. В основном лирика нового трека состоит из восхваления некой прекрасной героини. Идею сингла поддерживает и его название, которое с персидского переводится как «Моя дорогая».

AURORA — The Flood

Жанр: поп

Голос норвежской певицы AURORA кажется нереальным из-за огромного количества вокализов и необычных ходов, вмещающихся в одну песню. В сингле The Flood его дополняет эмоциональная лирика, в которой AURORA задаётся вопросом: с кем я сражалась всё это время? Всё это в совокупности с нарастающим инструменталом создаёт ощущение, будто песня — это крик души артистки. Несмотря на это, трек не вгоняет в тоску, а наоборот, воодушевляет и дарит свободу.

Sleep Token — Caramel

Жанр: прог-метал

Загадочная британская группа Sleep Token продолжает показывать фанатам звучание своего грядущего альбома Even In Arcadia, релиз которого намечен на 9 мая. Начинаясь как поп-песня со звонкими битами, Caramel резко переходит в оглушительный метал. В конце трек вновь возвращается к лёгким мотивам. Эмоциональные качели, которые устраивают Sleep Token слушателям в инструментале, сопровождает личная лирика, богатая на метафоры. Caramel был представлен вслед за треком Emergence, ставшим первым синглом группы в чарте Billboard Hot 100.

The Marías — Back To Me

Жанр: инди-поп

Трек американской группы The Marías «No One Noticed» из альбома Submarine всё ещё уверенно держится в чартах, хотя и был выпущен в конце мая 2024 года. Новый сингл коллектива Back To Me также погружает в мечтательную атмосферу, но от предыдущих работ его отличает более яркая и уверенная подача. Создаётся впечатление, будто звук наконец-то вышел из воды и расположился на зелёной лужайке. Этот эффект создаётся в том числе благодаря синтезаторным мелодиям. Как написали The Marías в своих соцсетях, им было очень легко работать над этой песней, будто она родилась сама собой без их участия. Компанию треку в релизе составила меланхоличная композиция Nobody New.

Альбомы

Elton John, Brandi Carlile — Who Believes In Angels?

Жанр: поп-рок

Легендарный певец Элтон Джон и мультижанровая артистка Брэнди Карлайл дружат уже два десятилетия. Близкие отношения подтолкнули их к работе над совместным альбомом «Who Believes In Angels?». Первый трек с него Never Too Late был выпущен ещё в ноябре 2024-го как саундтрек к документальному фильму об Элтоне Джоне. Композиция уже успела получить свою статуэтку «Грэмми».

На запись альбома, состоящего из 10 треков, ушло всего лишь 20 дней. Кроме Карлайл и Дона над лонгплеем трудились также поэт-песенник Берни Топин и продюсер Эндрю Уатт. Коллективная работа привела к созданию разноплановой пластинки с ностальгическими нотками.

Создаётся ощущение, что «Who Believes In Angels?» был записан во времена расцвета рок-н-ролла. Звучит он очень весело и игриво. Но лирика определённо далека от поверхностности. Например, альбом заканчивается треком When This Old World Is Done With Me, в котором 78-летний Элтон Джон размышляет о собственной смерти.

Skrillex — F*CK U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOLE BUT UR NOT

Жанр: электроника

31 марта Skrillex неожиданно разослал новый альбом своим фанатам через Dropbox, а 1 апреля выложил его на стриминги. Лонгплей стал последним студийником музыканта, выпущенным через лейбл Atlantic Records, о котором Skrillex уже давно оставлял нелестные комментарии в соцсетях.

В альбом вошли 34 трека, но длительность большинства из них не превышает одной минуты. В целом пластинка представляет собой смесь хаотичной клубной музыки. Благодаря плавности переходов между треками создаётся впечатление диджей-сета, который спокойно можно было услышать на вечеринке в 2000-х.

Djo — The Crux

Жанр: инди-рок

С актёром Джо Кири многие познакомились благодаря сериалу «Очень странные дела», где он играет Стива Харрингтона. Его музыкальное амплуа Djo получило признание общественности после вирусной популярности трека End Of Beginning.

В третий студийный альбом Djo вошли 12 треков общей продолжительностью 45 минут. Вся пластинка крутится вокруг концепции, которую ранее артист описывал как «отель, в котором живут гости, так или иначе оказавшиеся на перепутье в своей жизни». Лёгкое звучание альбома поддерживается акустическими гитарными партиями, которые иногда перемежаются синтезаторными мелодиями.

