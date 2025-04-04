Певица polnalyubvi выпустила рок-альбом «Прощай и люби меня»

Одна из самых нежных российских певиц Марина Демещенко, выступающая под псевдонимом polnalyubvi, решилась на кардинальную смену имиджа. В её новом альбоме «Прощай и люби меня» нет даже отголосков инди-попа, в котором она начинала свою карьеру. Ему на смену пришёл скрежещущий рок.

© Соцсети polnalyubvi, Рамблер

В первых своих релизах polnalyubvi тщательно выстраивала образ лесной нимфы. В песни она часто добавляла тихие звуки природы и невесомые инструментальные партии. Но главным оружием певицы был звонкий высокий голос, с помощью которого она создавала необычные, будто кружевные мелодии. Музыка ранней polnalyubvi напоминала стекло, настолько она была хрупкой.

Теперь же это стекло разбилось, а артистка поняла, что она хочет чего-то другого. Выбор polnalyubvi неожиданно пал на рок. Светлые образы сменились готикой, а нежные инструментальные партии нагромождением гитар. Многие композиции из альбома, например «Аня, не плачь» или «Петля», начинаются как нечто привычное, но вскоре всё равно переключаются на жёсткий рок.

Единственное, что осталось от старой polnalyubvi, — это голос, который, как оказалось, даже расщепляться может. На вокальных партиях, как и раньше, сделан основной акцент песен. Это казалось невозможным, но Марина смогла органично переплести между собой мягкость и мощь.

Вероятно, polnalyubvi почувствовала некую свободу в новом для себя жанре и начала вкладывать в музыку больше эмоциональности. Из-за этого её песни сейчас больше трогают за живое, хотя лирика в них по сравнению с ранними треками почти не изменилась. В них только стало чуть больше разочарования и мрачных наклонностей. Например, в новом альбоме у Марины есть целый трек, посвящённый смерти, — Memento mori.

Решение polnalyubvi уйти в рок было рискованным. Об этом говорят и пользователи в соцсетях, пишущие, что скучают по артистке, прославившейся благодаря «Кометам». Вероятно, ответ комментаторам кроется в названии пластинки. В нём певица намекает или даже прямо говорит, что ей пора двигаться дальше. Несмотря на неоднозначную реакцию, для Марины Демещенко игра с жанрами — это большой шаг, который позволит ей лучше исследовать все грани своего творчества.

Если вы давний поклонник polnalyubvi, то, возможно, её изменения вас могут отпугнуть. Но альбом определённо заслуживает внимания, потому что он позволит познакомиться с ранее потаённой стороной артистки. Новая работа polnalyubvi также может стать отличным открытием для тех, кому всегда нравилось творчество таких групп, как TRITIA или «Три дня дождя», или кто просто любит рок.

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