«Я бы покончил с собой»: Элтон Джон о перспективе сольного альбома

Певец и музыкант Элтон Джон заявил, что ему была настолько ненавистна идея ещё одного сольного альбома, что он «покончил бы с собой». 4 апреля у артиста вышла совместная работа с Брэнди Карлайл «Who Believes In Angels?».

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Элтон Джон признал в интервью с Зейном Лоу на Apple Music 1, что он всегда хочет развиваться, а потому не хотел делать очередной одинаковый альбом. Об этом сообщает NME. Певец также рассказал, почему он объединил усилия с Брэнди Карлайл: «Она была мне нужна, мне был нужны её талант, её энергия, её юмор и её блестящие тексты. У меня есть два величайших автора текстов в мире: Берни Топин и Брэнди Карлайл».

Джон намекнул, что в будущем у него и Карлайл могут быть и другие коллаборации. Певец также допустил, что в новом альбоме его голос звучит лучше, чем когда-либо.

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