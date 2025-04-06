Главное в музыке за неделю: Пикник «Афиши» в «Коломенском», Desiigner в Москве

Фестиваль Пикник «Афиши» возвращается на свою привычную площадку, а рэпер Desiigner — в Москву. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

© Пикник «Афиши», Ricky Fitchett/globallookpress.com, Рамблер

Новости недели

Linkin Park подали заявку на регистрацию логотипа в России

Американская альтернативная рок-группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию своего нового логотипа. Это позволит группе производить и продавать в России аудио- и видеозаписи, одежду, проводить концерты и предоставлять ВИП-возможности вроде интервью с участниками, прохода за кулисы и фотосессий.

В 2024 году Linkin Park вернулись с новым альбомом и новой вокалисткой Эмили Армстронг. Бывший солист группы Честер Беннингтон покончил с собой в 2017 году.

Рэпер Desiigner даст второй концерт в Москве

© IMAGO/Dave Bedrosian/globallookpress.com

Известный американский рэпер Desiigner вернётся в Москву с концертом 26 июля 2025 года в клубе Atmosphere. Шоу пройдёт на летней площадке заведения, а стоимость билетов составит от 1,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Desiigner уже выступал в Москве в феврале 2005-го на вечеринке AVG. В планах у исполнителя выпустить совместный трек с Джараховым.

Пикник «Афиши» вернётся в «Коломенское» в 2025 году

Организаторы фестиваля Пикник «Афиши» объявили даты и места проведения летом 2025 года. 21 июня мероприятие пройдёт в Москве на своей традиционной площадке в музее-заповеднике «Коломенское». В прошлом году Пикник «Афиши» отмечал своё двадцатилетие в «Лужниках». В Санкт-Петербурге фестиваль пройдёт 9 августа на Елагином острове.

Помимо музыки, гостей ждут арт-инсталляции, лекции, маркеты, интерактивные развлечения и досуг для всех возрастов.

Фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в начале 2026 года

Компания «НМГ Кинопрокат» сообщила, что полнометражное продолжение сериала «Король и Шут» выйдет в начале 2026 года. Сюжет будет вновь построен вокруг сказочной вселенной из творчества панк-группы «Король и Шут», где произойдёт нашествие восставшей нежити. Главные роли исполнят Константин Плотников, Влад Коноплёв, Дарья Мельникова и Илья Гришин. Режиссёром проекта остаётся Рустам Мосафир.

Стали известны имена актёров, которые сыграют The Beatles в серии байопиков

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Харрис Дикинсон сыграет Джона Леннона, Пол Мескаль — Пола Маккартни, Барри Кеоган — Ринго Старра, а Джозеф Куинн — Джорджа Харрисона. Каждому из битлов будет посвящён свой отдельный фильм, который рассказывает историю с их точки зрения. Премьера байопиков состоится в апреле 2028 года. Режиссёром выступит Сэм Мендес.

Релиз недели

polnalyubvi — «Люби меня и прощай»

Фарфоровая девочка с нежным хрустальным голоском ударилась во все тяжкие и выпустила альбом в жанре полноценного рока с налётом готической меланхолии. С тяжеленными риффами, надрывным вокалом и мощными припевами. Поклонники прежнего инди-поп-творчества певицы могут испугаться таких метаморфоз, зато у любителей рока есть все основания быть счастливыми. У артистки получилась действительно качественная жанровая работа.

Певица polnalyubvi выпустила рок-альбом «Прощай и люби меня»

Материал недели

Эксперты объяснили, как трек Homay башкирской группы AY YOLA попал в мировой чарт

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У башкирской группы AY YOLA пока всего два трека, но один из них уже со страшной силой вирусится в соцсетях и даже попал в мировой чарт Shazam. «Рамблер» вместе с музыкальными экспертами разобрался в причинах такого успеха.