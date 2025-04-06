Новые российские синглы: JONY, Баста и SQWOZ BAB

JONY поёт о судьбоносной встрече, Баста помогает молодому артисту заявить о себе, а SQWOZ BAB заряжает танцевальной энергией. О главных российских синглах прошедшей недели читайте в подборке от редактора «Рамблера» Анастасии Шубиной.

© S&P Digital; GAZ; SQWOZ BAB; Рамблер

Синглы

JONY — Deja Vu

© S&P Digital

Жанр: поп

Покоряясь приближающемуся теплу, JONY выпускает песню Deja Vu с атмосферой летнего моря. Музыкант в своих соцсетях написал, что эта композиция «о встрече, которая ощущается как предсказание». Игривости треку добавляют лёгкие латинские мотивы. А голос JONY, которым тот выводит разные музыкальные рисунки, помогает слушателям проникнуться романтикой.

MACAN, Kilianla — «Спокойной ночи»

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Жанр: хип-хоп

В треке «Спокойной ночи» объединили свои мейнстримные силы рэпер MACAN и певица Killiana, которая обрела популярность благодаря совместным песням с Jakone. «Спокойная ночь» полна контрастов. Сначала мы слышим суровый речитатив о парне, который представляет из себя ходячий «ред флаг», а потом — убаюкивающий женский вокал. Тоска, которой наполнены все строчки, проникает и в минималистичные биты, дополненные лёгкими инструментальными партиями.

«Моя Мишель», Дмитрий Нагиев — «Всё пройдёт»

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Жанр: поп

Группа «Моя Мишель» и актёр Дмитрий Нагиев перепели хит Михаила Боярского «Всё пройдёт». Песня стала саундтреком сериала «Актёрище». Возвышенное чувство оригинальной композиции остаётся и в новой версии. Только акустическое звучание трека музыканты поменяли на оркестровое, что никак ему не помешало, а только добавило торжественности. Кроме нежных голосов Нагиева и солистки группы «Моя Мишель» Татьяны Ткачук в песне можно услышать детский хор. А синтезаторы, которые лёгким штрихом добавлены в композицию, навевают ностальгические чувства.

Коста Лакоста — «А ты говоришь»

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Жанр: поп

Коста Лакоста представил трек о любви, которая порой путает человека своими играми. Низким завораживающим голосом певец поёт о чувствах к женщине, которой тот «не доверяет». Песня определённо имеет все шансы стать клубным хитом благодаря дип-хаус-битам, которые будто приглашают слушателей к танцу.

Баста, Серёжа АВЕРИН, «Город 312» — «Светом»

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Жанр: хип-хоп

Баста и молодой музыкант Серёжа АВЕРИН посмотрели под новым углом на хит нулевых «Останусь» от группы «Город 312». Сингл «Светом» стал результатом документального шоу «С самых низов», в котором Баста помогает начинающим артистам пробиться в индустрии. В новой версии культовая рок-композиция превратилась в меланхоличный хип-хоп-трек. Фанатов оригинальной песни порадует припев, в котором звучит хрупкий голос солистки «Города 312» Светланы Назаренко.

SQWOZ BAB — BAZA

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Жанр: хип-хоп

Марат Мингазов, он же SQWOZ BAB, представил энергичный трек BAZA. В песне присутствуют и привычная ироничность исполнителя, и бессмысленная лирика. Композиция почти сразу же заедает в голове благодаря необычным битам и уверенной подаче SQWOZ BAB. Танцевальная энергия, которая так и выпирает из песни, прибавляет ей живости.

ray! — «Опечатка»

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Жанр: поп

Молодая певица Лидия Чистякова-Ионова, которая выступает под псевдонимом ray!, выпустила лёгкий сингл c R&B-мотивами. Песня «Опечатка» посвящена принятию себя. Артистка ненавязчиво призывает слушателей оставаться собой, не поддаваясь влиянию окружающего мира. Для этой темы ray! выбрала игривое звучание и наполненную юношеским озорством лирику.

Андрей Катиков — «Остаться собой»

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Жанр: инди

Платиновый продюсер Андрей Катиков, работавший с ЛСП, Асией, Тимой Белорусских и другими артистами, продолжает развивать сольное творчество. В третьем своём сингле «Остаться собой» он вновь смешивает ностальгическое звучание живых инструментов и вдохновляющую лирику. В этот раз он размышляет о жизненных ценностях, дружбе и выборе, который может принести долгожданную свободу. Несмотря на сложные партии, баллада звучит невесомо из-за правильно подобранного баланса между музыкой и вокалом.

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