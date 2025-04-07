Николай Басков объяснил, что мешает молодым артистам быть успешными

Российский эстрадный певец и народный артист РФ Николай Басков рассказал, из-за чего молодые исполнители не могут добиться успеха. По словам музыканта, сейчас есть много «талантливых ребят», но рядом с ними нет тех, кто может направить их в нужное русло.

© Павел Бедняков/РИА Новости, Рамблер

Басков также пожелал молодым музыкантам «сил, здоровья и ума», чтобы пройти непростой путь построения творческой карьеры. В беседе с НСН артист отметил, что за последние 25 лет он часто встречал многообещающих музыкантов, которые не смогли «справиться сами с собой». Басков подчеркнул, что слава, популярность и деньги могут свести человека с ума. Если в этот момент рядом нет друга, который скажет правду, «это большая проблема».

Ранее Лев Лещенко признался, что хорошо знаком с творчеством Мари Краймбрери и Клавы Коки.

Лев Лещенко заявил, что он «вынужден» слушать музыку молодых артистов