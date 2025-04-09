Группа «Кино» объяснила, почему отменила концерты в Москве и Санкт-Петербурге

Российская рок-группа «Кино» объявила в соцсетях, что отменяет большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Выступления должны были состояться 7 и 14 ноября соответственно. Музыканты объяснили своё решение тем, что они работают «над чем-то особенным».

© Страница группы «Кино» в VK; Рамблер

Что именно занимает время участников группы «Кино», артисты не пояснили. В сообщении в соцсетях также подчёркивается, что деньги за билеты будут возвращены в ближайшее время.

Группа «Кино» была создана в 1981 году Виктором Цоем. Просуществовав десять лет, коллектив распался после внезапной смерти его лидера. В 2020-м музыканты воссоединились, но не стали искать нового вокалиста на замену Цою. Сегодня на концертах «Кино» участники играют на инструментах, а голос покойного певца звучит в фонограмме.

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