Клава Кока создала саундтрек к мультфильму «Мальчик-дельфин 2»

Российская певица Клава Кока записала официальный саундтрек для второй части мультфильма «Мальчик-дельфин». Премьера картины должна состояться 8 мая.

© Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com; Рамблер

К первой части «Мальчика-дельфина» Клава Кока выпустила песню «Мама». Как будет называться новая композиция, пока неизвестно. «Мне хотелось, чтобы песня звучала свежо, но при этом оставалась в духе первой части. Пришлось искать новые музыкальные решения, но это было увлекательным вызовом», — рассказала певица. Её слова цитирует издание «Интермедиа».

Клава Кока отметила, что создание саундтрека требует большей гибкости, чем работа над собственной музыкой, ведь в этом случае приходится подстраиваться под сюжет. «Ты не просто поёшь — ты проживаешь эмоции героев, передаёшь их чувства через голос. В этом есть что-то от актёрского мастерства», — сказала артистка.

Первая часть мультфильма вышла в 2022 году. В ней рассказывалось о приключениях дельфинёнка и мальчика, удивительным образом получившего способность жить под водой. Во второй части события будут разворачиваться спустя несколько лет после первой истории.

Юрий Музыченко и Ёлка: кто и как создавал песни к «Пророку. Истории Александра Пушкина»