Metallica поделились трейлером документалки Metallica Saved My Life

Американская метал-группа Metallica поделилась первым трейлером документального фильма Metallica Saved My Life («Metallica спасли мою жизнь»). Режиссёром картины выступил Йонас Окерлунд, снимавший клипы для Мадонны, Rammstein, Тейлор Свифт и других крупных музыкантов.

Трейлер длится всего минуту. История коллектива рассказана с точки зрения фанатов, которые поддерживали Metallica на протяжении сорока лет. В ролике несколько человек, в том числе музыканты Metallica, пытаются коротко объяснить, что для них означает творчество коллектива. Неизвестный мужчина говорит о «бескомпромиссной искренности», а неназванная женщина добавляет слова «надежда, свобода, побег». Ударник коллектива Ларс Ульрих размышляет, что «Metallica — это состояние души».

По словам участников группы, документальный фильм сосредоточен на её поклонниках. Среди участников фильма также оказался американский актёр Джейсон Момоа, известный ролью Аквамена. Об этом сообщает Billboard.

Это уже не первый случай, когда Metallica сотрудничают с Окерлундом. Режиссёр уже снимал для группы клипы на песни Turn The Page (1998), Whiskey In The Jar (1999) и ManUNkind (2016).

Музыканты планируют показать картину в нескольких городах тура M72, который продолжится до ноября 2025 года. Metallica подчеркнула, что картина не закончена, но они всё равно хотят ей поделиться.

