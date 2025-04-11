Миша Марвин заявил, что хочет выпустить минимум 12 песен в этом году

Певец Миша Марвин поделился своими музыкальными планами на этот год. По его словам, он хочет представить 12–13 песен в 2025-м. Об этом он рассказал на премии «Новое Радио AWARDS».

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Марвин признался, что дал себе обещание выпускать треки каждый месяц. «Это много, это сложно. Я уже начинаю спотыкаться немножечко, но пока получается», — сказал артист после своего выступления на премии «Новое Радио AWARDS», которая объединила музыкальное шоу с участием популярных артистов и десятичасовой благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского.

С начала 2025-го Миша Марвин уже успел представить три новых сингла: «Больная тема», «Искал тебя» и «Как тебе живётся», записанную вместе с певицей Асия. Кроме этого, он выпустил акустическую версию песни с Ханной «Про любовь» и ремикс на трек 2021 года «Полюбил такую».

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