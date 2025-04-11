Стали известны победители премии «Новое Радио AWARDS 2025»

Seville стала «Артисткой года», а «Моя Мишель» — «Лучшей группой» на премии «Новое Радио AWARDS 2025», чья церемония вручения прошла 10 апреля. Проект объединил масштабное музыкальное шоу и десятичасовой благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского.

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Татьяна Куртукова получила «Золотую Сирену» в номинации «Выбор слушателей». Певица Mona одержала победу в категории «Прорыв года». Композитор Максим Дунаевский получил специальный приз «За вклад в развитие музыки». Elman стал «Продюсером года», а Lyriq — «Саундпродюсером года». Лучшим альбомом был признан Luvcore артистки Mary Gu.

В рамках церемонии удалось собрать свыше 16 миллионов рублей. Деньги пойдут на закупку медицинского оборудования в больницы и оплату лечения подопечных Фонда Хабенского, детей и молодых людей с опухолями мозга.

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